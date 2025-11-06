Историческа справка: Шуробаджанащината при Путин няма равна (СНИМКИ)

Руският диктатор Владимир Путин е помогнал на поне 24 свои роднини да си осигурят места на държавни позиции. Проучването е направено по време на работа по проекта "Отцы и деды" (Бащи и дядовци)на изданието "Проект", посветено на шуробаджанащината в Европа. Интересното е, че назначенията на Путин са рекордно висок процент за руските владетели през последните 100 години.

Путин се включва в надпреварата за редкоземни метали

Избраните

Семействата и на четирите известни любовници на Путин (Людмила Путина-Очеретная, Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева, както и на двете му „официални“ дъщери, Мария и Катерина, на братовчедите му по бащина линия, Евгений и Игор, на братовчедката му по майчина линия, Любов Шеломова, и на братовчедката му по бащина линия, Любов Круглова, са получавали доходи, свързани с държавата.

Роднините на Путин са получили различни позиции. Най-високопоставените от тях са заети от клона на братовчедка на Евгений Путин. Нейните представители, Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин, са получили позиции в правителството и Газпром. Братовчед по бащина линия контролира друга държавна компания: племенникът на президента, Виктор Хмарин, ръководи РусХидро. Един от зетьовете на президента, Игор Зеленски (съпругът на Катерина Тихонова по граждански брак), е ръководил строителството на театър в Севастопол, докато бащата на Харчева, Всеволод Харчев, заема скромна позиция в пропагандната организация с нестопанска цел „Диалог“.

Руска традиция

Други владетели. Дълго време първият президент на Русия, Борис Елцин, е свързван с шуробаджащина – журналистите наричат ​​семейството му на власт „семейството“. Въпреки това не повече от пет роднини на тогавашния държавен глава могат да бъдат свързани с властта.

Други съветските лидери също са назначавали роднини на важни позиции. Съпругата на Владимир Ленин, Надежда Крупская, е била заместник-народен комисар на образованието. Няколко други роднини също са се издигнали до позиции във властта, макар и да не са заемали толкова високи позиции.

Постовете

Синът на Йосиф Сталин, Василий е командвал московските ВВС, зетят на Никита Хрушчов, Алексей Аджубей, е бил главен редактор на „Известия“ и член на Централния комитет на КПСС. Синът на Леонид Брежнев е бил първи заместник-министър на външната търговия, а зет му - първи заместник-министър на вътрешните работи. Синът на Юрий Андропов е бил високопоставен дипломат; а синът на Константин Черненко успял да се издигне само до ранг заместник-началник на дирекция „Госкино“. Някои други роднини на съветските лидери също са получавали властови позиции, но не и в мащаба на тези на Путин.

Снимки: Агентство

