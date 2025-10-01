Италия отбелязва 50 години от "Клането в Чирчео"

Италия си спомня тези дни за една печална годишнина – 50 години от едно престъпление, потресло италианското общество и останало в историята на страната известно с името „Клането в Чирчео“, пишат „РАИ Нюз“, „Република“, „Стампа“ и „Куотидиано национале“. Тук не става дума за масово убийство по време на атентат, за жертви на катастрофално бедствие или на авария. „Клането в Чирчео“ е насилие срещу две момичета, което обаче остави дълбока и все още незатворена рана у италианското общество, коментира в. „Република“.

30 часа издевателства

Зловещото престъпление продължава над 30 часа, от 16 ч. на 29 септември 1975 г. до вечерта на 30 септември 1975 г. Жертвите са 19-годишната Розария Лопес, която работи като барманка, и 17-годишната студентка Донатела Колазанти. Двете момичета произхождат от работнически семейства в Рим. Извършителите на престъплението са трима млади мъже - Анджело Ицо, 20-годишен студент по медицина, Джовани Гуидо, известен с прякора Джани, който е на 19 години и учи архитектура и 22–годишният Андреа Гира, син на италианския олимпийски шампион по водна топка Алдо Гира. Тримата са активисти в неофашистки движения. Гира и Ицо са били съдени в миналото за въоръжен грабеж, като единият е бил признат за виновен, а другият оневинен поради липса на доказателства. Ицо е бил замесен и в групово изнасилване на две момичета. Гира пък е симпатизирал на престъпната организация „Клан на марсилците“, подвизаваща се в Рим.

Пътищата на Донатела и Розария и двама от младежите – Джани и Ицо, се пресичат през септември 1975 г., когато общ познат ги запознава. Двете момичета веднага харесват двамата младежи, които им се струват на пръв поглед добре възпитани, от добри семейства, образовани, религиозни, с чувство за хумор и галантни. Джани и Ицо канят Донатела и Розария на парти на 29 септември 1975 г. в курорта Лавинио, на което щели да присъстват още младежи и девойки. Момичетата приемат поканата и в 16 ч. на 29 септември 1975 г. потеглят от Рим с кола с Джани и Ицо към Лавинио. Но вместо на парти са откарани във вила в покрайнините на курорта Сан Фелице Чирчео. Вилата е собственост на семейството на Андреа Гиро, когото двете момичета до този момент не са виждали.

Когато Донатела и Розария влизат във вилата, там няма никакво парти, нито други хора. Самият домакин Андреа Гиро пристига малко след това. Първоначално младежите се държат учтиво и дружелюбно с двете момичета, но в даден момент започват да им правят намеци от сексуално естество. Когато двете момичета дават ясно да се разбере, че не искат да имат сексуални отношения с тях, един от младежите вади пистолет и ги кара да се подчинят. Следват 30 часа на групово изнасилване, унижения, издевателства и побой над Донатела и Розария. По време на насилието Андреа Гиро намира време напълно невъзмутим да отиде да обядва със семейството си, а после се връща във вилата, за да се присъедини към другите двама насилници. Двете момичета освен това са дрогирани, а по време на насилието над тях насилниците дори си пускат музика и се шегуват.

Да се престори на умряла

В даден момент двете момичета са разделени, Розария е завлечена в една от баните на вилата, отново е пребита и е удавена във ваната. Донатела осъзнава тогава, че няма да излезе жива от това място и че единственият начин да оцелее е да се престори на умряла. Тя прави точно това, когато един от насилниците й нанася удари с метален предмет.

Малко след това тримата насилници натоварват тялото на Розария и преструващата се на мъртва Донатела в багажника на колата и се връщат в Рим. Там зарязват колата на улицата, за да отидат да вечерят в ресторант. Донатела започва да удря отвътре по капака на багажника. Портиер на близка сграда чува шума и подава сигнал до патрулка на карабинерите. Те подават сигнал за подкрепления. Този сигнал е прехванат от фоторепортера Антонио Монтефорте, който по този начин се озовава на мястото заедно с карабинерите и когато те отварят багажника, заснема цяла поредица от снимки, на които се вижда как от багажника карабинерите вадят облятата с кръв и обезобразена Донатела и трупа на Розария. Снимките на Монтефорте от тази сцена обикалят първите страници на италианските издания и се завъртат в новинарските телевизионни емисии. Италия е потресена от видяното. Донатела е откарана в болница с множество сериозни рани и със счупен нос. Остава там месец. Но никога не се съвзема психически от онова, което е преживяла.

Процесът

Следва продължителен процес, по време на който тримата насилници са осъдени на доживотен затвор. В затвора се озовават обаче само двама от тях – Джани и Ицо. Гира успява да избяга преди началото на процеса. Под фалшива самоличност той се устройва в Испания и постъпва в испанския чуждестранен легион, после започва да се дрогира и накрая умира от свръхдоза, без така и да стигне до затвора. Ицо и Джани успяват в даден момент да избягат от затвора, но са заловени и върнати зад решетките. После Ицо успява да постигне намаляване на присъдата си от доживотна на 30 години затвор и дори да си осигури по-облекчен режим на задържане, при който разполага с часове и извън решетките. Именно през тези часове извън решетките той убива със съучастници съпругата и дъщерята на покаял се член на мафията, с когото се е запознал в затвора и заради това престъпление получава нова доживотна присъда. Джани пък след години в затвора е помилван през 2009 г.

Донатела Колазанти по време на процеса срещу насилниците си освен мъчителните показания за онова, което е преживяла, които е принудена да дава в съдебната зала, трябва да понесе и изпитанието на разпитите от страна на защитата на обвиняемите, които се опитват всячески да я очернят.

Пред годините след края на процеса в няколко интервюта Донатела разказва какво е преживяла. Особено остро реагира, когато научава, че е било допуснато Ицо да погуби живота на още две жени.

Донатела Колазанти умира на 30 декември 2005 г. от рак на гърдата. По онова време тя е само на 47 години. През 2020 г. къщата й е превърната в център за подпомагане на жените, станали жертва на насилие.

Когато четири години след смъртта на Донатела, е помилван насилникът й Джани, остро на това решение реагира Летиция, сестрата на другата жертва от Чирчео - Розария Лопес, която казва, че няма никакви индикации той да се е покаял за извършеното престъпление.

Промяна в закона

„Клането в Чирчео“ поставя началото на промяна в манталитета в Италия и в начина на третиране на жертвите на сексуално насилие. Четири години след него в Италия се появяват първите центрове, в които се настаняват жени и момичета, преживели сексуално или друго физическо насилие. През 1996 г. в италианското законодателство е променен и статутът на престъплението „изнасилване“ и то става вече „престъпление против личността“, а не само „престъпление срещу морала“.

През годините „Клането в Чирчео“ вдъхновява създателите на няколко филмови продукции. Най-новата от тях беше сериалът „Чирчео“ в шест епизода, излъчен преди три години по италианската телевизия.

Сега по повод трагичната годишнина „Фато Куатидиано“ създаде подкаст в осем епизода, посветен на престъплението, като в него цялата потресаваща история и последвалият я процес срещу насилниците е разказана от журналистките Анджела Ди Берардино и Джулия Мариани.

В последните години на няколко пъти имаше случаи на групови изнасилвания в Италия, които потресоха италианската общественост. Миналия месец, след дългогодишен процес, на 8 години затвор за участие в групово изнасилване над две момичета в Сардиния беше осъден Чиро Грило, синът на италианския комик Бепе Грило.

