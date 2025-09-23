Синът на италианския комик Бепе Грило бе осъден за групово изнасилване

Двадесет и четири годишният Чиро Грило - син на италианския комик Бепе Грило, съосновател на антисистемното „Движение 5 звезди“ беше признат да виновен и осъден за участие в групово изнасилване на две туристки на италианския остров Сардиния, предаде АНСА.

Насилието е било извършено в нощта на 16 срещу 17 юли 2019 г. в Порто Черво. Чиро Грило получи 8 години затвор. Още двама от общо четиримата участници в изнасилването получиха подобна присъда. Четвъртият участник в изнасилването бе осъден на 6 години и половина затвор.

Нито един от подсъдимите не присъстваше в съдебната зала. Една от двете изнасилени жени също не беше в залата при прочитане на присъдата.

Още: Обвиниха в изнасилване единия от братята Галахър

Адвокатите на Чиро Грило и на останалите осъдени заявиха, че ще обжалват присъдата.

Адвокатка на една от двете изнасилени млади жени беше Джулия Бонджорно, която в миналото е била и адвокат на италианския премиер Джулио Андреоти.

10 години затвор за лекар, изнасилвал пациентите си