Изборите в Северна Македония: Кандидат за местния вот по-възрастен от Тръмп и Байдън

В ход е кампанията за местните избори в Република Северна Македония, като се оказва, че нашите югозападни съседи имат кандидатка, която е по-възрастна от Доналд Тръмп (79 години) и дори американския президент Джо Байдън (82 години), на когото настоящия американски президент дори се подиграваше за възрастта. За 97-годишната Цветанка Велянова изглежда не е твърде късно да влезе в политиката. Тя е кандидат на политическа партия МААК за общински съветник в Битоля. За нея научаваме от материал на македонската медия "Вечер".

Опитът на македонската медия да се свърже с най-възрастния кандидат на изборите, 97-годишната Цветанка Велянова, обаче е неуспешен, тъй като тя не е искала да говори с медиите за политическия си ангажимент.

Следващите по възраст в класацията

„Сега се кандидатирах със задачата да гарантирам, че пенсионерите ще спрат да бъдат третирани като разменна монета за партийни сметки, но и че самите те шумно ще се борят за своите интереси и интересите на всички граждани“, казва 81-годишният Кирил Добрушевски, кандидат за съветник в Общинския съвет на Битоля, също от партия МААК. Той е на второ място по възраст след Велянова.

В групата от тримата най-възрастни кандидати за членове на Общинския съвет на Битоля е и Траян Котевски, който е на 80 години и е в кандидатската листа, подкрепена от група избиратели – се посочва в информацията.

Снимка: БГНЕС

На лов за общински съветници в пенсионерските клубове

Лидерът на партия МААК Страшо Ангеловски потвърди в изявление пред ВЕЧЕР, че Велянова и Добрушевски са техни кандидати.

"Да, те са в нашия консултативен списък за Общински съвет Битоля. Не е изненадващо, че имаме повече възрастни хора в нашите списъци. На 2 август представихме предложената от нас стратегия за насочване на македонската нация в духовност, чиято същност е завръщане към вярата, към националната ни традиция, към традиционното семейство… Това предизвика особен интерес сред пенсионерите и бях поканен да гостувам в няколко пенсионерски клуба и сдружения. Оттам дойде и кандидатурата на възрастни хора в нашите консултативни списъци – каза ни Ангеловски.