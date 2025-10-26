Издаване на държавни тайни през парламентарни питания: "Алтернатива за Германия" - сателитът на Путин

Вътрешният министър на федералната провинция Тюрингия засили подозренията срещу „Алтернатива за Германия" (АзГ) в шпионаж: социалдемократът Георг Майер изрази в интервю за „Ханделсблат" загриженост, че в провинциалните парламенти АзГ злоупотребява с правото си да отправя питания във времето за парламентарен контрол, за да добие целенасочено информация за транспортната и дигитална инфраструктура, водо- и енергоснабдяването в Германия. „Натрапва се впечатлението, че с въпросите си АзГ действа по списък, даден от Кремъл", казва Майер.

Вътрешният министър на Тюрингия посочва, че в неговата провинция само през последните 12 месеца АзГ е поставила 47 такива въпроса, и то с „нарастваща интензивност и любов към детайла".

„АзГ прояви особен интерес към полицейските технологии и оборудването, като например в сферата на детекторите за дронове и защитата от тях", обяснява Майер. Имало и въпроси, свързани с оборудването на гражданската защита, здравеопазването и дейността на Бундесвера.

Задаването на въпроси от депутати са инструмент за парламентарен контрол на работата на правителството и за осигуряване на информации за политически дискусии. Те са смятани най-вече за средство на опозиционните партии, които нямат директен достъп до министерствата и службите на управленския апарат. Правителството трябва да предостави отговорите писмено.

В Тюрингия председател на фракцията на АзГ е Бьорн Хьоке - определен като крайнодесен екстремист от службите за сигурност. Той бе и осъден за използването на забранен националсоциалистически лозунг.

"Алтернатива за Германия" величае Путинова Русия

В миналото Хьоке нееднократно се е изказвал ласкаво за Русия и за президента Владимир Путин. Така например във видео в Ютюб от януари 2023 година, почти година след началото на руската агресия срещу Украйна, той казва: „Днес Русия, независимо дали някой иска да чуе това или не в мейнстрйм медиите, е страна, с която се свързват не само негативни асоциации, но и страна, пораждаща надежди, че би могла да бъда предводителка на един свят от свободни и суверенни държави без хегемониално влияние".

Снимка: Getty images

Хьоке категорично отхвърля обвиненията на вътрешния министър Майер от Социалдемократическата партия. Нещо повече - упреква го, че има проблем с правовата държава. „Доказателства за неговите твърдения няма. Той се ядосва, че опозицията върши това, което би трябвало да бъде негово конституционно задължение - да контролира работата на правителството и ако е необходимо - да я критикува." Хьоке твърди още, че въпросите по различни теми към министрите служат и на подготовката за поемането на управлението от АзГ. Неговата фракция в парламента на Тюрингия проверявала и дали да не внесе жалба срещу вътрешния министър, срещу когото дори вече има искания за оставка.

АзГ е най-голямата политическа сила в Тюрингия. Но заради нейните доказани дясноекстремистки връзки всички останали партии отказаха да работят с нея. От миналата година насам в провинцията управлява коалиция от християндемократи, социалдемократи и Съюза Сара Вагенкнехт.

Издаване на държавни тайни?

Но пък позицията на Майер получи подкрепа от Бундестага: председателят на парламентарната комисия по дейността на тайните служби Марк Хенрихман от ХДС каза пред медийната мрежа RND следното: „Твърдо съм убеден, че Путин използва АзГ като послушен инструмент и ръководството на партията няма сили да откаже тази форма на предателство".

Хенрихман отбелязва, че именно на базата на подобни опасения представители на АзГ не са били допуснати в комисията, която той оглавява.

Упреци за близост на АзГ към Русия се отправят постоянно. Редица депутати от тази партия са поддържали в миналото тесни контакти с обкръжението на Путин. Депутатът Ян Нолте например в миналото е писал за руския пропаганден вестник „Известия". А заместник-председателят на фракцията на АзГ в Бундестага Маркус Фронмайер през 2018 година е бил сред организаторите на Международния икономически форум в Ялта, подкрепян от руското правителство и руските тайни служби ФСБ. През октомври 2025 година Фронмайер съобщи, че иска да пътува за Москва за политически разговори.

Редица други функционери на партията пък неведнъж са попадали в миналото в медиите с изказвания, омаловажаващи руската агресия срещу Украйна.

Заради близостта на АзГ до Русия сега вътрешният министър на Тюрингия Майер настоява „аспектът, допускащ национално предателство", да бъде отчетен при подготовката на искане за забрана на партията. „АзГ е враждебна спрямо Конституцията не само заради националистическите си идеи, но и защото заплашва нашата либерална демокрация чрез връзките си с авторитарни системи."

Източник: "Дойче веле"