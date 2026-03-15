Крил ли се е МВР министърът: Даниел Митов проговори за "Петрохан"

Бившият министър на вътрешните работи, а сега върнал се като народен представител от ГЕРБ-СДС Даниел Митов проговори за шесторното убийство "Петрохан-Околчица" и каза крил ли се е от медиите и обществото по трагедията. „Не съм се скрил и не е редно министър на вътрешните работи да коментира случаи от този калибър на шесторното убийство „Петрохан-Околчица". Ако бях излязъл да говоря всички щяхме да ме обвинят, че политизирам и предрешавам случая. Затова предпочетохме да изкараме на преден план разследващите каквото е откритото и какви са фактите", коментира той в студиото на БНР.

Митов обясни, че е разбрал всичко за шесторното убийство от брифингите на разследващите. „Аз се чудя защо г-н Ивайло Мирчев ме търсеше, а сега защо не търси сегашния служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев“, запита бившият МВР министър.

Крил ли се е и защо не е говорил?

Снимка: Стопкадър

Даниел Митов уточни, че го е нямало умишлено, за да не бъде обвинен, че политизира случая и че предрешава хода на разследването. „Нямаше как да се очаква друго от ПП-ДБ да имат такава реакция и заради това не съм се появил аз. Затова шефът на полицията излезе и каза, че се работи по всички версии“, коментира той.

Митов допълни, че докато е бил министър на вътрешните работи, организацията на Ивайло Калушев не е правил учение в Монтана. „Важни са НПО-тата за една демократична държава, но не трябва да се прекрачва тънката граница. Трябва да се адаптираме законодателството и обществено-политическите сензори, за да можем да кажем, че оттук нататък не може повече така и че така не се прави – за да няма паралелна НПО държава и паралелни активистки структури, които да управляват държавата нелегитимно“, категоричен бе Даниел Митов.

Той посочи, че „тези затворени общества добиват елементи на секта“. „Ние в случая не говорим за чист будизъм, а смесица между определени учения.

От думите на Даниел Митов вече като народен представител заяви, че ГЕРБ ще подкрепи и на второ гласуване удължителния закон за бюджета. "Ще подкрепим всяка една разумна мярка", увери народният представител.

Даниел Митов коментира и ратификацията на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Като уточни, че не става въпрос за частна организация и когато минат чувствителните въпроси и други европейски държави ще се присъединят към Пакта за мир, очаква бившият МВР министър.

