Изкуствени гнезда за ловни соколи поставиха на електропровод

10 изкуствени гнезда за ловни соколи (Falco cherrug) и 1000 устройства за подобряване на видимостта на електрическите линии бяха поставени като част от проекта за 400-киловолтов електропровод Вулканещ – Кишинев, предаде агенция МОЛДПРЕС. Мярката цели да защити биологичното разнообразие, съобщи Отделът за изпълнение на енергийни проекти на Молдова.

Ловният сокол е включен в Червената книга на Молдова. Устройствата за отклоняване на птици пък целят да се увеличи видимостта на електропроводите и да се предотврати удрянето на птиците в тях.

Мерките са първите подобни в енергийната инфраструктура на Молдова и са част от приложените решения в проекта за електропровод, за да се намали неговото влияние върху околната среда.

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