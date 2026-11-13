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Изкуствени гнезда за ловни соколи поставиха на електропровод

13 ноември 2026, 17:05 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Изкуствени гнезда за ловни соколи поставиха на електропровод

10 изкуствени гнезда за ловни соколи (Falco cherrug) и 1000 устройства за подобряване на видимостта на електрическите линии бяха поставени като част от проекта за 400-киловолтов електропровод Вулканещ – Кишинев, предаде агенция МОЛДПРЕС. Мярката цели да защити биологичното разнообразие, съобщи Отделът за изпълнение на енергийни проекти на Молдова.

Ловният сокол е включен в Червената книга на Молдова. Устройствата за отклоняване на птици пък целят да се увеличи видимостта на електропроводите и да се предотврати удрянето на птиците в тях.

Мерките са първите подобни в енергийната инфраструктура на Молдова и са част от приложените решения в проекта за електропровод, за да се намали неговото влияние върху околната среда.

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Птици Молдова електропровод соколи ловен сокол
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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