В петък, 13 ноември, в руската столица Москва бе взривен автомобил, като според предварителни съобщения и от украински, и от руски канали в Telegram инцидентът е станал на улица „Кировоградска“, докато колата се е движела. Съобщава се, че взривът е изхвърлил шофьора на пътното платно. Руските пропагандисти съобщават, че техен колега - Сергей Заворотни - е бил ранен при инцидента.

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Кой е Заровотни?

72-годишният Заворотни е руски публицист, историк, бивш служител на руската Държавна дума (парламента) и прессекретар на бившия украински министър-председател Микола Азаров. Проруски настроеният Азаров беше премиер от 2010 до началото на 2014 г., когато хвърли оставка след протестите на Майдана, свалили проруския президент Виктор Янукович.

От години Сергей Заворотни разпространява антиукраинска пропаганда, нарича Майдана „държавен преврат“, обвинява Запада, че контролира Украйна отвън, и ръководи проруското информационно издание „Антифашист“.

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Той е и съавтор на книгата "Янукович се предаде. Държавният департамент го прие. Как Русия загуби Украйна". В момента Заворотни заема длъжността директор на центъра за информационни технологии в Приморския държавен технически университет.

В критично състояние

Според прокремълския канал Mash лявата ръка на Сергей Заворотни е била откъсната на мястото на експлозията в Чертаново. От раменната му става е останал само фрагмент. В момента той се намира в интензивно отделение в критично състояние, като страда от мозъчна контузия, счупени ребра и счупен десен крак.

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Сергей Заворотни пътувал с кола към дачата на свои роднини извън града. Половин час преди експлозията пропагандистът разговарял по телефона с приятел. Според близките му до този момент той не е получавал никакви заплахи, пише още Mash.

Свидетелите чули силен трясък, видели разбитата кола, притекли се на помощ на пострадалия и се обадили на линейка. Според актуализирана информация експлодиралият автомобил е бил "Тойота" SUV.

Улица „Кировоград“ е отцепена, а на мястото на инцидента са пристигнали полицията и служители на Министерството на извънредните ситуации. Заведено е наказателно дело.

Напоследък 72-годишният Сергей Заворотни е имал сериозни здравословни проблеми - според приятелите му бъбреците му са били в неизправност. Това би могло да натовари значително организма му по време на лечението и да влоши състоянието му, допълва руската медия.

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