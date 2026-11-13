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След удари по топ 5 руски рафинерии за две седмици: Украйна "обезвреди" още една от топ 10, порази и руски дронове с ракети "Нептун" (ВИДЕО)

13 ноември 2026, 15:23 часа 962 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
След удари по топ 5 руски рафинерии за две седмици: Украйна "обезвреди" още една от топ 10, порази и руски дронове с ракети "Нептун" (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия потвърди, че през нощта на 12 срещу 13 ноември украинските военноморски сили са нанесли удари с ракети „Нептун“ по три руски обекта за дронове в Ростов на Дон. Сред целите са били производствена база за тактически ударни дронове, управлявана от местната компания "Ионос", отделен склад за безпилотни апарати, принадлежащ на фирмата, и сервизен център на „Аеро-Хит“.

„Аеро-Хит“ произвежда разузнавателни и ударни FPV дронове „Велес“ в Хабаровск, докато заводът ѝ в Ростов на Дон ремонтира и обслужва дронове, използвани от руските въоръжени сили.

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По-рано мониторингови канали съобщиха, че украински дронове са нанесли удар по производствен и складов обект в Ростов, като е избухнал голям пожар и е имало вторични експлозии. Сега от украинска страна посочват използването на ракети.

Пораженията в Ленинградска област и Волгоград от последните дни

При атака срещу руски радарни позиции в Ленинградска област на Русия на 11 ноември пък са били поразени три системи - наблюдателен радар „Небо-СВУ“, мобилна антенна кула 40V6 и радарният комплекс „Сопка-2“.

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Украинският мониторингов канал DniproOsint, работещ с данни от отворени източници, междувременно съобщава, че през тази нощ украински дронове са ударили две ключови преработвателни единици в рафинерията във Волгоград - ELOU-AVT-1 и AVT-6. Това е станало при мощното нападение срещу нефтопреработвателния завод, за което по-рано ви съобщихме.

Заедно тези единици съставляват около 70% от основния капацитет за преработка на суров нефт на завода. Възможно е да са били ударени и резервоари за съхранение, става ясно от сателитни снимки.

Нефтопреработвателният завод във Волгоград се намира в район Красноармейски, в южната част на града, като работи от 1957 г. Капацитетът му е около 14,8 млн. тона петрол годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтен кокс, битум и базови масла. Волгоградският нефтопреработвателен завод снабдява южните региони на Русия с петролни продукти.

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Украйна удари петте най-големи рафинерии на руснаците за две седмици

Обектът във Волгоград е сред десетте най-големи рафинерии в Русия - осигурява около 5% от националния рафиниращ капацитет. Той е бил обект на многократни атаки от украинските сили, включително през октомври 2026 г., когато според съобщенията удар е принудил предприятието да спре временно работата си.

Освен това за две седмици украинските въоръжени сили нанесоха удари по всички пет най-големи нефтопреработвателни завода в Русия - в Омск, Кириши, Рязан, Нижни Новгород и Ярославъл. Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна са били атакувани още нефтопреработвателните заводи в Саратов и Новокуйбишевск.

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Анализаторът в областта на нефта и газа Сергей Вакуленко по-рано оцени, че обектите, срещу които са били насочени ударите, съставляват около 55% от общия рафиниращ капацитет на Русия. Това не означава, че Русия е загубила 55% от рафиниращия си капацитет - някои съоръжения може да са продължили да работят след атаките.

Според украинското разузнаване до края на септември 15 от 38-те големи нефтопреработвателни завода в Русия са преустановили дейността си, а други 12 са намалили производството си.

Междувременно Financial Times цитира оценки на анализатори, според които през ноември 20-35 % от нефтопреработвателния капацитет на Русия е бил извън експлоатация.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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