След удари по топ 5 руски рафинерии за две седмици: Украйна "обезвреди" още една от топ 10, порази и руски дронове с ракети "Нептун" (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия потвърди, че през нощта на 12 срещу 13 ноември украинските военноморски сили са нанесли удари с ракети „Нептун“ по три руски обекта за дронове в Ростов на Дон. Сред целите са били производствена база за тактически ударни дронове, управлявана от местната компания "Ионос", отделен склад за безпилотни апарати, принадлежащ на фирмата, и сервизен център на „Аеро-Хит“.
„Аеро-Хит“ произвежда разузнавателни и ударни FPV дронове „Велес“ в Хабаровск, докато заводът ѝ в Ростов на Дон ремонтира и обслужва дронове, използвани от руските въоръжени сили.
Ukrainian drones struck a production and storage facility in Rostov, Russia. A large fire was triggered and secondary explosions were reported. #Russia https://t.co/PRgkmqudZ4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2026
Ukraine's Navy used Neptune missiles to strike three Russian drone facilities in Rostov-on-Don overnight on November 13, according to Ukraine's General Staff. The targets included a production facility for tactical strike drones operated by Ionos, a separate drone storage site belonging to the company and an Aero-Hit service center. Aero-Hit manufactures Veles reconnaissance and strike FPV drones in Khabarovsk, while its Rostov-on-Don facility repairs and maintains drones used by Russian forces. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2026
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По-рано мониторингови канали съобщиха, че украински дронове са нанесли удар по производствен и складов обект в Ростов, като е избухнал голям пожар и е имало вторични експлозии. Сега от украинска страна посочват използването на ракети.
Пораженията в Ленинградска област и Волгоград от последните дни
При атака срещу руски радарни позиции в Ленинградска област на Русия на 11 ноември пък са били поразени три системи - наблюдателен радар „Небо-СВУ“, мобилна антенна кула 40V6 и радарният комплекс „Сопка-2“.
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An attack on Russian radar positions in Leningrad Oblast on November 11 reportedly hit three systems: a Nebo-SVU surveillance radar, a 40V6 mobile antenna tower and a Sopka-2 radar complex. #Russia https://t.co/DYLFqqrbTt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2026
Украинският мониторингов канал DniproOsint, работещ с данни от отворени източници, междувременно съобщава, че през тази нощ украински дронове са ударили две ключови преработвателни единици в рафинерията във Волгоград - ELOU-AVT-1 и AVT-6. Това е станало при мощното нападение срещу нефтопреработвателния завод, за което по-рано ви съобщихме.
Заедно тези единици съставляват около 70% от основния капацитет за преработка на суров нефт на завода. Възможно е да са били ударени и резервоари за съхранение, става ясно от сателитни снимки.
DniproOsint reports that Ukrainian drones struck two key units at Russia's Volgograd refinery overnight: ELOU-AVT-1 and AVT-6. Together, they account for roughly 70% of the plant's primary crude processing capacity. Storage tanks may also have been hit. #Russia https://t.co/ETIUDZReBG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2026
Нефтопреработвателният завод във Волгоград се намира в район Красноармейски, в южната част на града, като работи от 1957 г. Капацитетът му е около 14,8 млн. тона петрол годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтен кокс, битум и базови масла. Волгоградският нефтопреработвателен завод снабдява южните региони на Русия с петролни продукти.
‼️A major fire has erupted at the Lukoil-Volgogradneftepererabotka refinery in southern Russia following a Ukrainian drone attack overnight on November 12-13. The facility is among Russia's ten largest refineries, processing approximately 14.8 million tonnes of crude oil annually and accounting for roughly 5% of national refining capacity. The refinery has been targeted repeatedly, including in October 2026, when a strike reportedly forced a temporary shutdown. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2026
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Украйна удари петте най-големи рафинерии на руснаците за две седмици
Обектът във Волгоград е сред десетте най-големи рафинерии в Русия - осигурява около 5% от националния рафиниращ капацитет. Той е бил обект на многократни атаки от украинските сили, включително през октомври 2026 г., когато според съобщенията удар е принудил предприятието да спре временно работата си.
Освен това за две седмици украинските въоръжени сили нанесоха удари по всички пет най-големи нефтопреработвателни завода в Русия - в Омск, Кириши, Рязан, Нижни Новгород и Ярославъл. Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна са били атакувани още нефтопреработвателните заводи в Саратов и Новокуйбишевск.
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Анализаторът в областта на нефта и газа Сергей Вакуленко по-рано оцени, че обектите, срещу които са били насочени ударите, съставляват около 55% от общия рафиниращ капацитет на Русия. Това не означава, че Русия е загубила 55% от рафиниращия си капацитет - някои съоръжения може да са продължили да работят след атаките.
Oil Refinery Full House In just two weeks, Ukraine's Defense Forces struck all five of Russia's largest oil refineries — Omsk, Kirishi, Ryazan, Nizhny Novgorod, and Yaroslavl. Refineries in Saratov and Novokuybyshevsk were also targeted, according to the General Staff of Ukraine's Armed Forces. Now, the Volgograd refinery has joined the list. One of the largest refineries in southern Russia, it has an annual processing capacity of around 14.8 million tons of oil. A fire broke out at the facility following an overnight attack. But how much refining capacity has Russia actually lost? It's important to distinguish between refineries that have been attacked and those that have completely shut down. Oil and gas analyst Sergey Vakulenko previously estimated that facilities targeted by strikes accounted for roughly 55% of Russia's total refining output. That does not mean Russia has lost 55% of its refining capacity: some facilities may have continued operating after the attacks. According to Ukrainian intelligence, by the end of September, 15 of Russia's 38 major oil refineries had suspended operations, while another 12 had reduced output. Meanwhile, the Financial Times cited analysts' estimates suggesting that 20–35% of Russia's oil refining capacity was offline in November.— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026
Според украинското разузнаване до края на септември 15 от 38-те големи нефтопреработвателни завода в Русия са преустановили дейността си, а други 12 са намалили производството си.
Междувременно Financial Times цитира оценки на анализатори, според които през ноември 20-35 % от нефтопреработвателния капацитет на Русия е бил извън експлоатация.
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