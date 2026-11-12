Румен Гълъбинов: С този свръхдефицит да не се породят и свръхочаквания за приходите в бюджета (ВИДЕО)

С този свръхдефицит да не се породят и свръхочаквания за приходите в бюджета, които да не се оправдаят. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът и финансист Румен Гълъбинов, който беше заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Той отбеляза, че при прогнози до 7%, бюджетният дефицит за 2026 г. ще бъде около 5%: “Когато някой търси ефект и то такъв апокалиптичен, то пък вземе, че му се случи наистина. Ние сме в процедура по свръхдефицит от лятото на тази година и имаме 3 години напред – 2027-а, 2028-а и 2029-а да го свалим до 3% и ако може под 3%. За следващата година се планират 3,5%, т. е. има желание за промяна и подобрение, обаче дали това е адекватно планирано? Защото с този свръхдефицит да не се породят и едни свръхочаквания за приходи за догодина, които да не се оправдаят. Още: 2 млрд. евро повече данъци, 5,5 млрд. евро повече заеми: Мартин Димитров иска изтегляне на проектобюджет 2027

Заплашва ни нов по-скъп заем

Защото те са основани на такива данъци, като данък свръхпечалба. Или пък примерно ако не могат да се осъществят приходите така, както са планирани, а ние виждаме, че разходите не са достатъчно намалени, ами тогава пак да влезем в рамките на това, което е планирано за догодина като бюджетен дефицит, ще трябва да го финансираме от някъде другаде, откъде – от нови заеми и нови еврооблигации. А пазарът на лихвите се качва. Т. е. тези нови дългове ще бъдат по-скъпи за България.

Снимка БГНЕС

Твърде възможно е да не може да се изпълни 3,5%, зависи много от размера на Брутния ни вътрешен продукт (БВП). Тъй като и самият коефициент на изчисление на дефицита се съотнася към БВП, той е в знаменателя. Ако ние направим доста висок икономически растеж за следващата година, тогава би могла да се сбъдне тази прогноза. Още: Фискалният съвет към Гълъб Донев: Бюджетът няма гаранции, че ще овладеем дефицита

Двете войни и военните действия в Черно море

Икономиката е в изходно добро състояние, но това, което става в Черно море със сигурност ще ни засегне много догодина. Горивата, двете войни – тази в Украйна и тази в Ормузкия проток, и военните действия в Черно море. Те могат да провалят туристическия сезон изцяло за следващата година. Оттам приходи, обороти, данъчни постъпления, които могат да не се оправдаят като прогноза от летния ни сезон догодина.“ Още: Съдбата на проектобюджет 2027: Депутат от управляващите каза какво следва от 16 ноември

Румен Гъръбинов смята, че ставка от 33% за еднократния данък свърхпечалба е изключително висока и може да се намали например до 10%, колкото е данък печалба. Той очаква Европейската комисия да отправи на 24 ноември такава препоръка към бюджета. Икономистът каза още, че разходната част на бюджета не е оптимизирана и е крайно недостатъчно просто да се съкратят 5000 незаети бройки в държавната администрация. Още – във видеоматериала. Още: Какви са рисковете пред Бюджет 2027: Говори Любомир Каримански