"Направо е като ТВ шоу": Европа се раздели на лагери, тежки караници кой да преговаря с Путин

Лидерите от Европейския съюз, които се събраха в ирландската столица Дъблин, и днес продължават да спорят за това кой трябва да ги представлява в преговорите с Русия (с посредник САЩ) за бъдещето на Украйна. Миналият ден е бил изпълнен с ожесточена дипломатическа активност, съобщава Politico, позовавайки се на свои източници и интервюта с евролидери от срещата на Европейската политическа общност.

Караниците

Докато администрацията на Доналд Тръмп засилва опитите си да посредничи за прекратяване на руската война и Европа вече си е сигурила място на масата за преговори - поне според представителите на САЩ и украинския президент Володимир Зеленски, караниците за това кой ще говори от името на блока вече изглеждат така, сякаш ще хвърлят сянка върху срещата в Дъблин. Отначало тя дори не трябваше да бъде посветена на Украйна.

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„Дори би могло да се направи телевизионно шоу по този повод“, пошегува се естонският министър-председател Кристен Михал в интервю за брюкселската медия в четвъртък, което показва колко остри са станали различията сред евролидерите. „Но най-интересното си го пазим за утре", допълни тогава той.

Пълномащабната руска инвазия в Украйна започна през февруари 2022 г. и докато ентусиазмът на Тръмп за посредничество в мирните преговори се променяше, ЕС се оказа изтласкан от сцената, въпреки че все повече поема разходите.

Снимка: Антонио Коща, БГНЕС

Володимир Зеленски, който се срещна с около 50 лидери от ЕС и извън него в Дъблин в четвъртък, предупреди, че Русия се стреми да преобразува архитектурата на сигурността в Европа, и настоя, че европейските правителства трябва да имат думата в преговорите, след като двудневните дискусии между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби до голяма степен изключиха ЕС. Там Европа бе пратила делегации от различни ключови съюзници на Киев, но представителите на Кремъл не пожелаха да разговарят с тях.

Пратениците на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, обсъдиха въпроса с руския диктатор Владимир Путин в Москва на 12 ноември, преди двамата американци да кацнат в Дъблин вечерта, за да споделят мнението си със Зеленски. Те призоваха открито руския диктатор да преговаря с Европа.

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Европа се разделя на поне три лагера

ЕС е единодушен по отношение на необходимостта да има място на масата за преговори като основен поддръжник на Украйна, но не и по въпроса кого да изпрати. Дипломати и длъжностни лица споделят пред Politico, че блокът се е разделил на поне три лагера.

В единия се наблюдава нарастваща подкрепа за председателя на Европейския съвет Антонио Коща, чиято роля го прави естествен кандидат да представлява блока в преговорите.

В друг са Франция и Германия, като и двете държави не са склонни да отстъпят собствените си места на преговорната маса от името на Брюксел.

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И накрая, най-изолираният лагер от всички е този на поддръжниците на Кая Калас. Върховният дипломат на ЕС би била очевидният избор, ако не беше нейната твърда позиция спрямо Русия, която според някои дипломати би могла да отблъсне Кремъл и да я превърне в пречка.

Снимка: Кая Калас, Getty Images

Когато става дума за това кой да говори от името на Европа, има един човек, за когото това вече е част от длъжностната му характеристика. Антонио Коща се очертава като най-широко приемливият кандидат сред държавите от ЕС. Институционалната му роля му дава мандат да представлява лидерите на блока на световната сцена, докато позицията и опитът му като бивш португалски министър-председател му осигуряват известна неутралност, казва неназован от изданието европейски дипломат.

Естонският лидер Михал беше първият, който изрази подкрепата си за Коща, като заяви пред Politico, че „мандатът му идва директно от Европейския съвет“ и го прави „отговорен“ пред държавите членки на ЕС.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони, която призова въпросът да бъде включен в дневния ред на преговорите в петък, заяви, че няма да има нищо против Коща, докато лидерите на Люксембург и Полша също го подкрепиха в изявления пред репортери в четвъртък.

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Самият Коща също даде ясно да се разбере, че ЕС се представлява на международно равнище от своите институции, което означава от него.

Калас обаче е много по-спорна фигура. Някои дипломати възприемат бившата естонска министър-председателка, за която един служител на ЕС някога каза, че яде „руснаци за закуска“, като неприемлив събеседник за Кремъл.

„Това е шега, нали?“, пита друг европейски дипломат по повод перспективата Кая Калас да представлява ЕС в преговорите с висок залог. Той я описва като „вероятно най-лошия избор, който бихте могли да направите“.

Други обаче твърдят, че именно тази репутация на „ястреб“ я прави подходящия човек за длъжността. „Това би било много по-логично“, добавя друг европейски дипломат. „Това е, което Путин би направил. Той би избрал точно този, с когото не искате да говорите".

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Михал изтъкна, че ролята на Калас я превръща в естествен заместник на Коща и че и двамата вероятно ще останат на постовете си до изтичането на мандатите им през 2029 г., което ги прави по-надеждни от национален лидер. „На Путин не е нужно да му харесва“, добави той.

Мерц и Макрон имат други планове

Най-голямото препятствие пред избора на преговарящ обаче може би не е Путин, а двете най-големи държави в ЕС. Франция и Германия е малко вероятно да приветстват споразумение, което дава на Брюксел монопол върху представляването на Европа в преговорите, казват пред изданието двама европейски дипломати и един служител на ЕС.

Германският канцлер Фридрих Мерц ясно изрази своето несъгласие в четвъртък, като нарече участието на страните от Е3 в преговорите за Украйна „утвърден формат“. „Ние също работим заедно по тази задача с петима представители – от Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия и Полша. Не виждам абсолютно никакъв проблем да остане така“, каза той.

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Снимка: Getty Images

Париж също няма особени мотиви да отстъпи мястото си на масата за преговори. Франция е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и разполага с единствения ядрен арсенал в Европа, което ѝ осигурява дипломатическо и военно влияние, което никоя институция на ЕС не може да повтори, заяви пред Politico френският евродепутат Фабрис Леджери от „Национален сбор“ на Марин льо Пен и Жордан Бардела, като добави, че „едва ли може да си представи“ Коща или Калас да говорят от името на Париж.

„Франция, Германия и Обединеното кралство“ – страните от Е3 – „винаги ще бъдат Франция, Германия и Обединеното кралство“, заяви естонският премиер, като добави, че нищо не ги спира да водят двустранни преговори с Москва. Но когато става въпрос за вземане на решения, засягащи целия континент, те трябва да се присъединят към „политиката на консенсус“.

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„Това е същността на Европейския съюз“, каза той. „Това е основата за провеждането на такава политика на консенсус и за обединяването на всички в обща позиция срещу Русия.“

Малко вероятно е лидерите на ЕС официално да назначат пратеник на срещата в петък, но дискусиите биха могли да доведат до по-широко разбирателство относно това как трябва да бъде представлявана Европа.

Ирландският външен министър Хелън МакЕнти заяви пред Politico, че по време на преговорите в петък лидерите все пак ще трябва да разгледат въпроса „още малко“. Възможно е обаче да нямат толкова много време. Тази седмица Зеленски призова ЕС да побърза и да избере някого - когото и да е - да говори от негово име. „Мисля, че през ноември, не по-късно, трябва да приемем кой ще представлява Европа в преговорите“, каза украинският президент.

А полският министър-председател Доналд Туск заяви, че европейските държави няма да приемат нова архитектура на сигурността в Източна Европа, договорена от Русия или САЩ без европейско участие. В изявление след срещата си със Зеленски в Дъблин той отбеляза различията между дипломатическите цели на Вашингтон и европейските очаквания. Туск подчерта, че страните от ЕС остават единни в подкрепата си за Украйна, и предупреди, че приемането на исканията на Москва би представлявало пряка заплаха за сигурността на Полша.

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*Заглавната снимка е генерирана с инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT, като е изцяло илюстративна - за целите на материала.