Кремъл иска писмен ангажимент НАТО да не се разширява на изток: крои ли планове за Финландия и Прибалтика?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че устните уверения относно неразширяването на НАТО на изток не са достатъчни за Русия. В тази връзка той намекна, че въпросът трябва да бъде фиксиран в писмена форма, съобщават руската информационна агенция „Интерфакс“ и други руски медии. Експанзията в източна посока на отбранителния съюз, който след началото на пълномащабната инвазия в Украйна добави към членките си още Швеция и Финландия, отдавна е "червена линия" за Москва, а сега темата отново е на дневен ред в контекста на мирните преговори с посредник САЩ в Абу Даби от 10 и 11 ноември.

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Песков твърди, че обещанията за неразширяване на Алианса на изток са били дадени още по времето на съветския президент Михаил Горбачов и първия руски президент Борис Елцин. Въпреки това Организацията на Северноатлантическия договор е продължила да се разширява на няколко пъти.

С тези думи говорителят на диктатора Владимир Путин потвърждава тезата на Русия, че тя желае НАТО да се върне в границите си от 1997 г., което би означавало България да не е част от отбранителния съюз.

„Това беше още по времето на Горбачов и Елцин. Оттогава НАТО се е разширявала на изток пет или шест пъти. Ето защо, разбира се, такива изявления – които са толкова важни за нас – трябва да бъдат подкрепени с действия, насочени към, всъщност, вероятно формализиране на неразширяването на НАТО в писмен вид“, заяви говорителят на Кремъл.

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Пактове за ненападение със страни от НАТО

Преди няколко дни Алексей Дробинин, високопоставен дипломат от руското външно министерство, заяви, че Русия обмисля сключването на пактове за ненападение с отделни страни от НАТО. Според него такива споразумения биха могли да станат част от нова европейска архитектура на сигурността, която Москва предлага да бъде обсъдена в мирния процес по отношение на Украйна.

Днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че бъдещата архитектура на европейската сигурност зависи от това кога и как ще приключи войната на Русия в Украйна. Той каза, че ако Киев се присъедини към НАТО, архитектурата ще бъде една, а ако не се присъедини – друга.

Освен това специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър съобщи, че Владимир Путин е дал съгласие Европа да участва в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Вчера той и колегата му Стив Уиткоф обсъдиха в Москва постигнатото в дискусиите в ОАЕ.

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BILD: Русия принуждава Финландия да напусне НАТО и да се изтегли от Прибалтика, има планове и за Молдова

От всички публични руски изявления обаче става ясно, че Украйна не е достатъчна за Кремъл - Москва очевидно иска връщането на сферите на влияние в Европа. Според германския таблоид BILD тя се стреми да принуди Финландия да напусне НАТО, както и да накара Алианса да изтегли военните си бази от Естония, Латвия и Литва. Първите три граничат пряко с Руската федерация, а литовската страна има граница с руския ексклав Калининград.

Според германското издание тези изисквания са част от едно от предложенията на Русия за „нов европейски ред в областта на сигурността“. Това не е всичко - амбициите на Кремъл обхващат няколко държави, смятат от изданието:

Украйна : Да се откаже от членството в НАТО, да предаде целия регион Донбас на Русия, включително териториите, които все още се контролират от Киев, и да демилитаризира пристанищата в Одеса и Николаев. Членството в ЕС все пак ще бъде позволено.

: Да се откаже от членството в НАТО, да предаде целия регион Донбас на Русия, включително териториите, които все още се контролират от Киев, и да демилитаризира пристанищата в Одеса и Николаев. Членството в ЕС все пак ще бъде позволено. Молдова : Да превърне страната във федерация, включващо автономните проруски региони Гагаузия и Приднестровието. На тези региони ще бъде позволено да проведат референдуми за независимост, ако Молдова се присъедини към ЕС.

: Да превърне страната във федерация, включващо автономните проруски региони Гагаузия и Приднестровието. На тези региони ще бъде позволено да проведат референдуми за независимост, ако Молдова се присъедини към ЕС. Финландия и балтийските държави: Финландия трябва да напусне НАТО, а на Алианса да бъде забранено да поддържа военни бази в Естония, Латвия и Литва.

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А какво предлага Москва в замяна? Да изтегли ядрените си оръжия от Беларус, да се въздържа от разполагането на ракети със среден обсег там и да изтегли руските войски от Приднестровието, заемащи позиции още от съветско време. Русия предвижда и отделни споразумения, които биха гарантирали свободата на корабоплаването в Черно море и в Балтийско море.

BILD подчертава, че това е само едно от няколкото предложения, които се обсъждат по неофициални преговорни канали.

🙄 Ukraine isn't enough for the Kremlin. Now Russia wants to force Finland out of NATO and make the Alliance remove its military bases from Estonia, Latvia, and Lithuania According to BILD, these demands are part of one of Russia's proposals for a "new European security order." And that's not all. The Kremlin's ambitions extend to several countries: ⚫️ Ukraine: Abandon NATO membership, hand over the entire Donbas to Russia, including territories still controlled by Kyiv, and demilitarize the ports of Odesa and Mykolaiv. EU membership would still be allowed. ⚫️ Moldova: Transform the country into a federation incorporating Gagauzia and Transnistria. These regions would be allowed to hold independence referendums if Moldova joins the EU. ⚫️ Finland and the Baltic states: Finland must leave NATO, while the Alliance would be prohibited from maintaining military bases in Estonia, Latvia, and Lithuania. And what does Moscow offer in return? Russia proposes withdrawing nuclear weapons from Belarus, refraining from deploying intermediate-range missiles there, and pulling Russian troops out of Transnistria. BILD emphasizes that this is just one of several proposals being discussed through unofficial negotiating channels. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

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