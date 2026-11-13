Германия с контраудар по Русия: разузнаването ще може да извършва саботаж в чужбина

В петък, 13 ноември, германският парламент одобри мащабна реформа на разузнавателните служби в страната, като предостави на агенциите разширени правомощия за намеса срещу заплахи за сигурността, включително провеждането на саботажни операции в чужбина. Законодателният акт бе приет с 309 гласа „за“, 190 „против“ и 71 „въздържал се“. Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт нарече тези промени „реформата на века“.

„Трябва да укрепим демокрацията срещу онези, които я атакуват – както отвътре, така и отвън“, заяви той по време на речта си в парламента.

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Какво ще могат да правят външното и вътрешното разузнаване?

Реформата разширява правомощията на Федералната разузнавателна служба (BND), отговаряща за външното разузнаване, и на Федералната служба за защита на конституцията (BfV) – германската служба за вътрешно разузнаване.

При определени условия на BfV ще бъде позволено да излезе извън рамките на събирането на информация и наблюдението на лица и да предприема действия, включително тайно проникване в частни жилища или намеса в случаи, свързани с взривни вещества или оръжия.

Арестите и явните претърсвания ще останат изключителна отговорност на полицията.

BND също ще получи оперативни правомощия, включително възможността да деактивира сървъри, принадлежащи на хакерски групи, финансирани от чуждестранни държави.

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Комисия от бивши съдии ще проверява законността на конкретни мерки, преди те да бъдат изпълнени.

Bundestag approves biggest reform of Germany’s intelligence services — agencies to be allowed to carry out sabotage operations abroad Germany’s foreign intelligence service, the BND, will be allowed to disable servers belonging to hacker groups, infiltrate the systems of chemical weapons and drone manufacturers, and sabotage their operations. The domestic intelligence service, the BfV, will be granted the power to secretly enter residential premises, as well as expanded capabilities for digital surveillance, AI-powered data analysis and biometric identification. Arrests and public searches will remain the responsibility of the police. Major operations will be subject to review by independent oversight bodies, including former judges. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Заплахата от Русия и Китай

Правителството твърди, че промените са в отговор на нарастващите заплахи от чуждестранни разузнавателни служби, по-специално от Русия и Китай, и имат за цел да намалят зависимостта от разузнавателна информация, предоставяна от съюзниците.

Обаче политици от опозицията и правозащитни организации предупредиха, че разширените правомощия биха могли да отслабят гражданските свободи и следвоенното разделение в Германия между събирането на разузнавателна информация и полицейската дейност. Това разделение отразява опита на страната с Гестапо от нацистката епоха, което съчетаваше наблюдението с правомощия за преследване на политически опоненти и други целеви групи.

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Германската адвокатска колегия предупреди, цитирана от Анадолската агенция, че предоставянето на правомощия на разузнавателните агенции за пряка намеса би „застрашило конституционно заложеното разделение между разузнавателните служби и полицията“. Тя също така разкритикува по-слабата защита на поверителната кореспонденция между адвокатите и техните клиенти.

Депутатът от партията на Зелените Константин фон Ноц по-рано предупреди, че промените биха позволили на разузнавателните агенти да действат срещу граждани без прозрачността и правния контрол, изисквани от полицията.

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