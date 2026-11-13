Вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов също остава зад решетките

Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Магистратите прецениха, че по делото има достатъчно доказателства, които подкрепят подозренията за участието на Дечев в престъплението. Според съда съществува и опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Дечев поиска по-лека мярка - домашен арест, като посочи, че иска да се грижи за децата си. Съдът обаче не уважи молбата му. Още: Осигурил логистичната подкрепа: Подробности за втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

В началото на заседанието обвиняемият настоя процесът да протече при закрити врата, тъй като не желае подробности от личния му живот да стават публично достояние.

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение, като изтъкна, че разполага и със запис, който има отношение към разследването. Според държавното обвинение има реална опасност Дечев отново да се укрие.

Защитата оспори необходимостта от задържането му под стража. Адвокатът заяви, че обвинението се основава на полицейски разработки, без да е изяснено в какво точно се изразява предполагаемата логистична помощ, оказана от Дечев при убийството.

Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Като предполагаем извършител на убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, който също остава в ареста. Още: Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

По данни на разследващите двамата се познавали от години. Една от основните версии, по които се работи, е свързана с неуредени финансови отношения. Според прокуратурата Атанас Дечев е осигурил логистична подкрепа за извършването на убийството.