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Вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов също остава зад решетките

13 ноември 2026, 16:47 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv/Facebook
Вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов също остава зад решетките

Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Магистратите прецениха, че по делото има достатъчно доказателства, които подкрепят подозренията за участието на Дечев в престъплението. Според съда съществува и опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Дечев поиска по-лека мярка - домашен арест, като посочи, че иска да се грижи за децата си. Съдът обаче не уважи молбата му. Още: Осигурил логистичната подкрепа: Подробности за втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

В началото на заседанието обвиняемият настоя процесът да протече при закрити врата, тъй като не желае подробности от личния му живот да стават публично достояние.

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение, като изтъкна, че разполага и със запис, който има отношение към разследването. Според държавното обвинение има реална опасност Дечев отново да се укрие.

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Защитата оспори необходимостта от задържането му под стража. Адвокатът заяви, че обвинението се основава на полицейски разработки, без да е изяснено в какво точно се изразява предполагаемата логистична помощ, оказана от Дечев при убийството.

Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Като предполагаем извършител на убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, който също остава в ареста. Още: Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

По данни на разследващите двамата се познавали от години. Една от основните версии, по които се работи, е свързана с неуредени финансови отношения. Според прокуратурата Атанас Дечев е осигурил логистична подкрепа за извършването на убийството.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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