Финансови рискове по НПВУ за България: Отказва ли се държавата от поет ангажимент към Филмотеката?

Отказва ли се българската държава от поет сериозен ангажимент към Българската национална филмотека (БНФ) в следващите пет години? Този въпрос излезе на дневен ред след представянето на проектобюджета за 2027 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г. Става дума за съществен пропуск във финансирането на културния сектор в страната, алармират д-р Диана Андреева-Попйорданова и директорът на БНФ Антония Ковачева в обща публикация в социалните мрежи.

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По думите им в план-сметката на държавата за следващите години не е осигурена издръжката на новия Дигитализационен център на Българската национална филмотека. В него са инвестирани над 3,1 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - за почистване, сканиране, дигитализация, реставрация и дигитално съхранение на филмовото ни наследство.

Какъв е ангажиментът на държавата?

В публикацията се казва още, че държавата е поела ангажименти за следващите 5 години, който обаче не би могъл да бъде изпълнен. "Става дума не само за опазването на националното ни филмово наследство, но и за устойчивостта на вече направена публична инвестиция с европейско финансиране и изпълнението на поети от държавата ангажименти за следващите 5 години. За да работи центърът, са необходими над 340 000 евро годишно за специализиран екип, техническа поддръжка, софтуерни лицензи и консумативи. Предвиденото увеличение на субсидията за 2027 г. покрива под 12% от тези потребности.", пише в текста.

Държавата има ангажимент да поддържа постигнатите резултати и изградената инфраструктура за пет години след приключване на инвестицията. "Без оперативно финансиране възниква риск от прекъсване на дейността, загуба на обучени специалисти, неизползване на скъпоструващото оборудване и финансови последици по НПВУ. Под въпрос се поставя и продължаващото предоставяне на дигитализирано филмово съдържание за Единната електронна платформа за културно наследство.", се казва още в публикацията.

Има ли решение?

В написаното се посочва, че необходимото бюджетно решение е съвсем конкретно: 14 допълнителни разходни стандарта в делегирания бюджет на Българската национална филмотека, като БНФ е готова да поеме част от разходите чрез вътрешна оптимизация, но това не може да замести основното финансиране за запазване на екипа и функционирането на техниката.

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"Защото филмовото наследство не се опазва с еднократно проектно финансиране, а изисква постоянна грижа и последователна държавна политика. Финансирането на културата трябва да свързва инвестициите в дългосрочно развитие и достъп до съхраненото аудиовизуално наследство. В противен случай рискуваме да имаме изпълнен проект, но прекъсната обществена мисия и правни и финансови рискове по Плана за възстановяване за България!", пише на финала на съвместната публикация.