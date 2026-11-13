Емблематичен роден клуб на прага на аматьорския футбол взе бивш национал, играл в Германия

Марек Дупница, който наскоро смени старши треньора си заради лошите резултати, е в реална опасност от това да изпадне от Втора лига и да играе аматьорски футбол. През настоящия сезон последните 5 отбора в класирането ще изпаднат в Трета лига, а 13-ия в подреждането, където се намира Марек сега, ще играе бараж за това да не изгуби професионалния си статут. За да се подсилят, дупничани подписаха с Емануел Мирчев. Новината беше съобщена от клуба.

Марек Дупница: "Марек привлече бившия младежки национал"

Ето какво написаха от Марек Дупница: "Марек привлече бивш младежки национал. Марек привлече бившия младежки национал на България Емануел Мирчев. 24-годишният футболист вече се присъедини към дупнишкия отбор и получи картотека. Мирчев е роден в Хамбург, Германия, но неговите родители са от Дупница.

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"Сега се завръща към корените си"

Започва футболния си път в юношеските гарнитури на Хамбургер, като има едно участие и с националния отбор на Германия до 15 г. Играл е и за юношите U19 на България, а с фланелката на младежкия ни национален състав до 21 г. е записал 19 мача. На клубно ниво е изиграл над 100 двубоя в по-ниските нива на немския футбол, а сега се завръща към корените си. Позицията му е дефанзивен халф, но може да играе и като централен бранител. Добре дошъл у дома!"

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