Химическа авария в Румъния: Петима в болница с дихателни проблеми

Петима души са в болница с дихателни проблеми след химическа авария в Румъния, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Инцидентът е станал в петък сутринта на химическата платформа в Ръмнику Вълча. Според началника на спешното отделение във Вълча, д-р Флорин Николае, петима са приети в болницата.

„Първоначално пристигнаха трима пациенти с отравяне с хлор - жена и двама мъже. Жената имаше по-специфични клинични прояви, в смисъл, че имаше диспнея, болка в гърдите, кашлица и известна степен на дихателната недостатъчност. Пациентката беше приета в интензивно отделение след преглед, а другите двама мъже бяха приети в медицинското отделение. По-късно пристигнаха още двама пациенти - мъж и жена. Единият от пациентите е в интензивното отделение и найвероятно ще се прибере у дома след стабилизиране, а другият е в медицинското отделение“, каза началникът на интензивното отделение във Вълча.

Подробности за аварията

Тревогата на химическата платформа в Ръмнику Вълча е подадена около 08:00 часа, след като са открити течове на хлор от компресор в инсталацията за мембранна електролиза в химическия завод Chimcomplex.

Няколко екипа от Инспектората за извънредни ситуации във Вълча (ISU), включително и полиция, са мобилизирани за защита на хората в района, като са въведени мерки за безопасност в радиус от четири километра, а именно евакуация на служители на компании на платформата и ограничаване на достъпа по всички пътища до завода, както и по определени пътни участъци в близост до него.

Чрез системата RO-ALERT са издадени и три предупреждения до населението, а след измервания, извършени от специализирани екипи, е установена висока концентрация на хлор извън индустриалния обект, след като икономическият оператор обяви, че течовете на хлор са спрени.

Успоредно с това властите инсталираха мобилен команден пункт извън химическата платформа, за да координират по-добре екипите на място, а също така създадоха зона за дезактивация за персонала на място. Защитните мерки бяха отменени около 12:00 часа, след като последващи измервания показаха, че въздухът около завода не е замърсен, но ситуацията остава под наблюдение. ОЩЕ: Авария на нефтопровод в Хърватия: Сърбия е засегната, отваря държавния си резерв