Нов исторически рекорд на хоризонта! Везенков е на крачка от вечния елит на Евролигата

Александър Везенков продължава да пише история в европейския баскетбол. След като се превърна в най-резултатния играч на Олимпиакос в Евролигата, българската звезда е на прага на още едно впечатляващо постижение. Националът ни вече има 3902 точки в най-силния европейски клубен турнир и се намира само на 10 от десетия във вечната реализаторска класация – Уил Клайбърн.

Везенков диша във врата на Клайбърн

Българинът отбеляза 20 точки при разгромната победа на Олимпиакос над Дубай със 101:72 в четвъртък вечер. Така увеличи общия си актив на 3902 точки и затвърди 11-ата позиция в историческата класация.

Непосредствено пред него е американецът Уил Клайбърн от Фенербахче, който има 3912 точки. Любопитното е, че преди 11-ия кръг разликата между двамата беше 19 точки. Клайбърн реализира 11 при поражението на турския гранд от Париж със 109:111 след продължение, но Везенков успя да съкрати дистанцията до 10.

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Тъй като и двамата баскетболисти продължават да играят, битката за място сред десетте най-добри реализатори в историята на Евролигата остава отворена.

Още една историческа граница е съвсем близо

Освен топ 10 Везенков е на прага и на друго сериозно постижение – достигането на 4000 точки в турнира. За тази цел са му необходими още 98. От общия му актив 3571 точки са реализирани с екипа на Олимпиакос, а останалите 331 – по време на престоя му в Барселона. Срещу Дубай българинът подобри клубния рекорд на Василис Спанулис, който приключи кариерата си с 3552 точки за гръцкия гранд в Евролигата.

Още по-впечатляващото е, че Везенков вече заема и третото място в историята на турнира по брой мачове с поне 20 отбелязани точки. По този показател пред него са само Майк Джеймс и Нандо Де Коло.

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