Жив крокодил и червени прашки: Бизнесменът, който присвои парите за защита на енергийни съоръжения в Киевска област (СНИМКИ)

Жив крокодил, позлатен интериор в луксозен мезонет и милиарди в обществени поръчки. Това е част от картината, покрой скандала с бизнесмена Владислав Соколов и изграждането на защитни конструкции за енергийни съоръжения в Киевска област. Украинският доброволец Сергий Стерненко публикува снимки, направени по време на претърсвания, свързани с разследване за предполагаемо присвояване на средства. Изображенията показват мраморни колони, позлатен интериор, закрит басейн и терариум, съдържащ жив крокодил, както и картина на мускулест мъж с червени прашки. Според Oboz и Slidstvo, имотите принадлежат на Владислав Соколов, 47-годишен бизнесмен от Днипро, съобщава NEXTA.

1/7 🐊 A live crocodile, gold-plated interiors and billions in public contracts A luxury penthouse belonging to a Ukrainian businessman has become the center of a scandal over the construction of protective structures for energy facilities in the Kyiv region. Here's what we know 🧵 — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

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Присвояване и побой

Свързани с него компании са доставили стомана за защитни конструкции на енергийни съоръжения по над 20 договора на стойност приблизително 1,89 милиарда гривни. Днепровският бизнесмен Владислав Соколов е и обвиняем за фатален побой над шофьор на камион, според „Обозревател“. На 3 ноември Стерненко публикува снимки, на които се вижда недостроената защита на енергообеките на Киевска области. По думите му на някои от тях работа изобщо не е започвала, а на други - са изпълнени отчасти или със сериозни нарушения.

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