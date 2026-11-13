УЕФА показа на света историята на дебютант в националния отбор на България

Георги Лазаров получи първата си повиквателна за националния отбор на България за мачовете с Исландия и Естония от Лигата на нациите, които ще се проведат съответно на 13 и 16 ноември. Лазаров играе за Черно море, а от УЕФА обърнаха специално внимание на неговата история. Те подчертаха, че нападателят носи слухови апаратчета от 2-годишна възраст, но въпреки трудностите е успял да стигне до професионалния футбол и националния отбор.

"Този проблем никога не намалява амбицията му"

Ето какво написаха от УЕФА: "Дебютната повиквателна за мъжкия национален отбор е специално постижение за всеки футболист, но за Георги Лазаров има още по-специално значение. От 2-годишна възраст Лазаров носи слухови апаратчета, след като губи слуха си, когато е само на 2 месеца. Но този проблем никога не намалява амбицията му да преследва кариера в професионалния футбол". От началото на сезона Георги Лазаров е записал 13 мача за Черно море във всички турнири, като вкара 4 гола и даде 1 асистенция. Той е само на 22 години.

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"Животът е пълен с трудности"

Самият Лазаров споделя как се чувства за първата си повиквателна за националния отбор пред УЕФА: "Да бъда повикан в мъжкия отбор на България е много специален момент както за мен, така и за цялото ми семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло през всички тези години". В края на интервюто Георги Лазаров отправя послание към всички, които се борят с проблеми в живота си: "Бих искал да кажа на всички тях само едно нещо - да продължават да мечтаят и да знаят, че животът е пълен с трудности, но най-важното е никога да не се отказват".

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