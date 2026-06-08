Изкуственият интелект може да го убие: Мерките на Кремъл да опази Путин

Руските служби за сигурност са ограничили тотално достъпа до части от специална система за наблюдение, защитаваща руския диктатор Владимир Путин и обкръжението му след убийството на аятолах Али Хаменей в Техеран. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на два свои източника. Системата - която е отделна от близо 300 000 камери, наблюдаващи жителите на Москва - е била включена отново едва след като инженери са я прегледали в опит да я изолират буквално "херметически" от Интернет, каза един от източниците.

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Не е параноя: Опитът на Хаменей

Изключителните предпазни мерки са били взети, след като стана ясно, че "Мосад" е успяла да събере огромни количества видеозаписи от пътните камери на Иран, за да помогне за определяне на точното място и час на срещата на 28 февруари между Хаменей и най-близките му помощници. Освен Хаменей, няколко висши служители по сигурността бяха убити на срещата, а синът му Моджтаба, който го наследи, беше ранен - след съвместен американско-израелски въздушен удар. Ръководителят на ФСБ вече обърна публично внимание на темата колко опасен е "иранският сценарий" - ОЩЕ: Шефът на ФСБ се стресна как елитът на Кремъл може да бъде елиминиран по "ирански модел"

Официално говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на молба за коментар. Но украински хакер, който е бил потърсен за коментар, е казал, че все още камерите около Кремъл могат да бъдат хаквани и това се прави - въпросът е да имаш аналитични ИИ инструменти (изкуствен интелект), с които да обработиш данните и да получиш информация за моделите на поведение на целта, което ще улесни възможността да се намери уязвимо място и момент, в който да бъде атакувана. Западните служби имат точно такива инструменти.

Убийството е драматична демонстрация на зараждащ се технологичен скок - използването на изкуствен интелект за анализ на милиони часове видео, събрани от хиляди камери, с цел намиране и наблюдение на цели. Визуалните възможности на изкуствения интелект станаха много по-мощни около 2023 г. и беше направен още един скок преди около година, казват няколко експерти. За разлика от по-старите инструменти, ограничени до няколко десетки предварително зададени търсения в бази данни, тези нови инструменти позволяват почти неограничен набор от запитвания, като дават възможност за езиково базирани търсения във видеокадри. Това позволява да бъдат преглеждани огромни потоци от видеоклипове, използвайки прости термини за търсене (ключови думи), като например двама мъже, които си подават чанта; човек, който е променил външния си вид или се е преобличал няколко пъти на ден; или превозно средство, което наскоро е било боядисано или е преминало покрай едно и също място няколко пъти за кратък период. Такива системи могат да извличат информация не само от видеонаблюдение, но и от социални медии, хакнати комуникации, аудио, заснето от микрофони в смарт устройства, и исторически данни на пътувания.

След като даден обект бъде идентифициран, тези системи могат бързо да изградят досиета за неговите дейности, обхващащи периоди от месеци назад. Това помага да се пресъздадат не само собствените му модели на живот, но и тези на хората, с които взаимодейства.

"Това е светият Граал на шпионажа. Ние сме в състояние да търсим поведение, а не предмети – това създаде свят от нови възможности", посочва източник от европейска разузнавателна служба.

Идеята, че собствената система за наблюдение на една държава може да бъде толкова ефективно и напълно насочена срещу нея от нейните врагове, разтревожи служители на контраразузнаването по целия свят. Първоначалната им реакция беше да се опитат да затворят уязвимостите в самите системи за камери, което е изключително трудна задача, предвид многото поколения камери, които съставляват сложната мозайка от повечето мрежи за наблюдение. В Индия правителството определи твърд краен срок от 1 април за забрана на китайските камери в страната.