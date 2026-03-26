Путин е уплашен да не повтори съдбата на аятолаха: Изводи от войната в Иран и подземни фабрики в Русия (ВИДЕО)

Американско-израелската война срещу Иран започна с убийството на аятолаха Али Хаменей. В Кремъл следят внимателно събитията, правят си изводи и се подготвят. Владимир Путин не иска да го сполети съдбата на аятолаха затова засилва мощно охраната си и ограничава мобилните услуги и интернета. Предвид опита от иранската война, строителството на бункери в Русия също ще бъде засилено. Това казва журналистът от проекта "Можем объяснить" Иля Давлятчин като анализът му излезе в You Tube канала "Ходорковский LIVE".

Виждайки резултатите от войната в Иран, Путин ще повиши залозите в Украйна. "Кремъл очевидно е наясно, че, първо, украинците правят военно-технологичен скок. Второ, Москва чете последните документи на Пентагона, които показват цялата програма за финансиране на тази "война с дронове" и съответно преразглежда използването на изкуствения интелект. И Кремъл активно се готви за война от ново поколение, вярвайки, че тя е неизбежна за самия Кремъл в рамките на следващите пет години", казва журналистът.

"Виждаме тази мащабна подготовка, Ето защо Песков, когато бе попитан за спирането на мобилния интернет, каза, че това е въпрос на сигурност – че се разработват нови мерки за сигурност в случай на много по-голяма извънредна ситуация. В момента в Русия няма извънредно положение, с изключение на граничните райони. Но Кремъл се готви за възможността войната да обхване цялата територия на Русия и Шойгу открито заяви това", казва Морозов.

Друг момент от подготовката е преместването на командни центрове и военни съоръжения под земята и строежът на подземни фабрики – в Кремъл разбират, че трябва да минат под земята, защото точно това е един от изводите от войната в Близкия изток, посочва експертът.

"Колкото по-дълбоко се закопаете, толкова по-голяма е вероятността да запазите както ядрената си програма, така и военното си производство", добавя той.

Междувременно днес самият Путин заяви, че последиците от войната в Близкия изток е трудно да се предвидят, но според някои оценки потенциалното й въздействие ще е сравнимо с това на пандемията от КОВИД-19. Това той каза в реч на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Оценка на щетите е трудно да се направи, каза Путин. "Струва ми се, че дори участниците в конфликта не могат сами да предвидят нищо, а за нас това е още по-трудно", заяви той. "Въпреки това вече има оценки, че те могат да бъдат сравними с епидемията от коронавируса. Нека ви припомня, че тя рязко забави развитието на всички региони и континенти без изключение", добави той.

Снимка: kremlin.ru