Измъчват и убиват, властите ги пазят: Кои са палачите в руската армия (СНИМКИ)

Изданието "Вьорстка" събра стотици свидетелства за руски военни, убити от своите командири и колеги във войната в Украйна. След проведени разговори с военнослужещи и техни роднини са прегледани и множество жалби от Главната военна прокуратура и информация от затворени чатове. По този начин журналистите от изданието са идентифицирали 101 "занулени" – войници, обвинени в убийството на своите другари. Почти всички те са командири - от командири на взводове до командири на батальони и дори на дивизии. За повече от 60 от тях е получена почти пълна информация – три имена, възраст, звание, подразделение и местоживеене. Направени са и повече от две независими потвърждения за "занулените".

Данни

По данни на изданието средната възраст на командирите е около 40 години. Сред тях са десетки военнослужещи с държавни награди, включително петима Герои на Русия. Известни са имената на най-малко 150 военнослужещи, обвинени в убийство, но точният брой на жертвите на тези "занулители" е трудно да се определи. Според източници на "Вьорстка", действителните цифри са по-високи заради смъртоносните щурмове, в които се хвърлят войниците.

Главната военна прокуратура има неофициална забрана да разглежда жалби срещу полеви командири, така че наказателни дела се образуват само в изолирани случаи, а именно - най-фрапантните. До момента е известно Знаем само за десет случая и петима осъдени "занулители".

От началото на войната в Украйна руската главна военна прокуратура е получила над 12 000 жалби, свързани с репресии срещу военнослужещи. Броят на жалбите започва рязко да нараства през втората половина на 2023 г. Само през първите шест месеца на тази година са получени 23 630 жалби, относно изчезнали лица и нарушения на правата на военнослужещите. По-голямата част от тези жалби остават без отговор.

Един от малкото арестувани

Един от малкото арестувани военни е Антон Павлович Нечерда, роден през 1979 г., жител на Калининград, полковник и заместник-командир на бригада от подразделение на воинска част 41772. Той е обвинен в т.нар. зануляване. По разкази на негови подчинени и близки на жертвите "уморени от подигравки и мъчения войниците започнали да подават оплаквания срещу Нечерда на заместни-командира на батальона Филипчук. Той снел подробни обяснения от пострадалите и подготвил материали, които да предаде в отговорните институции. Филипчук съобщава за действията си на Нечерда на 3 август. Час по-късно Нечерда дава заповед на началник-щаба на бригадана Жданов да подготви индивидуално бойно разпореждане, съгласно което Филипчук е незабавно изпратен в зоната на бойни действия при Волчанск, Харковска обаст. Загива 10 минути след пристигането си, убит от дрон."

"Нечерда лично застрелва един от войниците с прякор "Птица". След това казва на подчинените си, че "тези, които не изпълняват заповедите ми ще свършат по същия начин.", пише още "Вьорстка".

Жестока красота

В списъка на мъчителите фигурира и красавицата Валерия Расколникова. По данни на изданието тя също е арестувана, макар да се събира още информация за профила ѝ. Според информация на свидетелите Расколникова също е участвала в т.нар. "зануляване" на войници. Тя работела заедно със съпруга си в поделение 55115, в медицинската рота. Нейната задача била, свързана с разпределянето на обезщетенията за ранените войници, но половината от сумата тя прибирала и споделяла със съпруга си, който бил на служба в същото поделение. По данни на "Вьорстка" тя също е арестувана.

Други свидетелства

"Изровиха шест трупа на хора, които този човек уби"

"Това подразделение е конвейер - докарват, ограбват, изпращат, убиват, докарват нови. И така непрекъснато. "

"Измъчваше подчинените, по негова заповед разстреляха трима души"

"Оспанов заповяда на заместника си Егений Малишко да закарат седмица военни на фронтовата линия и да ги убият."

"Това са страшни хора, които унищожават руснаци по неразбираеми цели и неразбираеми идеи. Специално ги прикриват, защото ако започнат да ги натискат ще излязат страшни неща."

Снимки: Вьорстка