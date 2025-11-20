Изненадващо спиране на тока в Париж, не работят някои линии на метрото

Някои райони на френската столица Париж са засегнати от прекъсване на електрозахранването тази сутрин. За това съобщи на сайта си компанията доставчик на електроенергия "Енеди" (Enedis), предаде Ройтерс.

Няколко линии на столичното метро, както и парижките крайградски влакове са спрени, съобщиха още от компанията, добавяйки, че се очаква електрозахранването да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време).

