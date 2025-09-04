Войната в Украйна:

Изпълнени реформи: ЕС отпуска допълнителни близо 19 млн. евро за Молдова

04 септември 2025, 17:51 часа 271 прочитания 0 коментара
Изпълнени реформи: ЕС отпуска допълнителни близо 19 млн. евро за Молдова

Европейският съюз обяви отпускането на допълнителна финансова подкрепа за Молдова в размер на 18,9 милиона евро чрез Механизма за реформи и икономически растеж, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Молдовските власти са изпълнили допълнителни реформи в ключови области, включително на енергийния пазар, призна Европейската комисия.  

"Доволна съм да видя стабилен напредък в реформите в основни области, като например енергийната сигурност в електроенергийния сектор. Инвестирането в икономическия растеж на Молдова е инвестиция в европейската интеграция. Силна Молдова означава по-силна Европа. ЕС остава твърдо ангажиран да подкрепя Молдова на всеки етап от пътя ѝ към присъединяване", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Първата вноска от Механизма за реформи и растеж за Молдова предава ясен сигнал за ангажимента на страната за прилагане на необходимите реформи за икономически растеж и европейска интеграция. Същевременно призоваваме инвеститорите да инвестират в Молдова – страна, която показва решителност и полага постоянни усилия по пътя към присъединяване към ЕС", каза и европейският комисар по разширяването Марта Кос. 

Още: Молдова помага на Плевен с вода

Според Европейската комисия допълнителните средства се добавят към 270-те млн. евро, вече изплатени през 2025 г. Общо Молдова се очаква да се възползва от до 1,9 милиарда евро чрез Механизма за реформи и икономически растеж през периода 2025-2027 г.

Решението на ЕК беше взето, след като молдовските власти изпълниха четири показателя за реформи, включително развитието на отворени и конкурентни пазари на електроенергия и природен газ, както и приемането на мерки за укрепване на енергийната сигурност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Освен в енергийния сектор, Молдова продължава да постига напредък в правосъдието, борбата с корупцията и с организираната престъпност – сектори, считани за от основно значение за напредъка към присъединяване към ЕС.

Молдова надви Русия: Екстрадират заловения в Гърция молдовски олигарх в родината му

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Молдова Европейски съюз информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес