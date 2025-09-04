Изпълнени реформи: ЕС отпуска допълнителни близо 19 млн. евро за Молдова

Европейският съюз обяви отпускането на допълнителна финансова подкрепа за Молдова в размер на 18,9 милиона евро чрез Механизма за реформи и икономически растеж, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Молдовските власти са изпълнили допълнителни реформи в ключови области, включително на енергийния пазар, призна Европейската комисия.

"Доволна съм да видя стабилен напредък в реформите в основни области, като например енергийната сигурност в електроенергийния сектор. Инвестирането в икономическия растеж на Молдова е инвестиция в европейската интеграция. Силна Молдова означава по-силна Европа. ЕС остава твърдо ангажиран да подкрепя Молдова на всеки етап от пътя ѝ към присъединяване", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Първата вноска от Механизма за реформи и растеж за Молдова предава ясен сигнал за ангажимента на страната за прилагане на необходимите реформи за икономически растеж и европейска интеграция. Същевременно призоваваме инвеститорите да инвестират в Молдова – страна, която показва решителност и полага постоянни усилия по пътя към присъединяване към ЕС", каза и европейският комисар по разширяването Марта Кос.

Според Европейската комисия допълнителните средства се добавят към 270-те млн. евро, вече изплатени през 2025 г. Общо Молдова се очаква да се възползва от до 1,9 милиарда евро чрез Механизма за реформи и икономически растеж през периода 2025-2027 г.

Решението на ЕК беше взето, след като молдовските власти изпълниха четири показателя за реформи, включително развитието на отворени и конкурентни пазари на електроенергия и природен газ, както и приемането на мерки за укрепване на енергийната сигурност.

Освен в енергийния сектор, Молдова продължава да постига напредък в правосъдието, борбата с корупцията и с организираната престъпност – сектори, считани за от основно значение за напредъка към присъединяване към ЕС.

