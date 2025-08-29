Молдова помага на Плевен с вода

Плевен получи дарение от 25 хиляди тона минерална бутилирана вода от Молдова, чрез областния управител на Русе Драгомир Драганов. Водата е за социални и здравни заведения в региона, които работят в условията на тежък воден режи, предаде БНР.

Дарението е било за Русенска област със съдействието Ставрин Гиноолу, почетен консул на Молдова в Русе. ОЩЕ: Ясни са мерките за справяне с безводието в Плевен: Дотогава - водоноски

"Получихме едно дарение със съдействието на почетния консул на Молдова в Русе. Във връзка със задоволяване на нуждите на област Русе, но при нас нямаме воден режим и затова се обърнах към колегата да помогнем с това дарение за социални, здравни заведения. Ние сме съпричастни към тази ситуация, която е извънредна и се случва в Плевен, и трябва взаимно да си помагаме", посочи областният управител на Русе.

"Бихме желали да помагаме и да покажем как може да се обединяваме, независимо дали сме от други области, общини. Всички българи трябва да бъдем заедно и да си помагаме", каза Ставрин Гиноолу, почетен консул на Молдова в Русе.

Областният управител на Плевен Николай Абрашев отбеляза, че се вижда добрата комуникация между институции и колеги. Той се надява даа има все повече такива хора, съпричастни, когато някой има проблем. ОЩЕ: Община Плевен започна сондаж в района на Кожухарската чешма