Тръмп: Глупав човек, който работи за Путин ни заплаши, затова изпратих ядрени подводници край Русия (ВИДЕО)

Съединените щати са с 25 години пред Русия и Китай в областта на подводниците. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в реч пред военните лидери на страната. „Русия е втора, Китай е трета, но те ги настигат. След пет години ще бъдат равни“, уточни той. Тръмп направи това изявление като каза, че е изпратил две атомни подводници по-близо до Русия „за всеки случай“. Той мотивира решението си с ядрените заплахи, отправени неотдавна от бившия руски президент и премиер и настоящ заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, когото Тръмп нарече „глупав човек“.

„Русия неотдавна леко ни заплащи. И аз изпратих ядрени подводници – най-смъртоносните оръжия, създавани някога. Направих го, защото той спомена думата „ядрени“... Той е глупав човек, който работи за Путин. И аз изпратих една или две подводници край бреговете на Русия. За всеки случай, защото не можем да позволим на хората да използват леко тази дума, аз я наричам последната дума“, каза американският президент.

Същевременно Тръмп отново заяви, че е разочарован от Владимир Путин. „Казах на Путин: „Изглеждаш зле. От 4 години водиш война, която трябваше да продължи една седмица. Ти какво, хартиен тигър ли си?“, попита Тръмп.