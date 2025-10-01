Опонент на ЦСКА от близкото минало едва не победи гранд от Висшата лига в Шампионска лига (резултати)

Норвежкият тим Бодьо/Глимт, който преди четири години игра в една група с ЦСКА в Лигата на конференциите, сега бе на прага да постигне престижна победа над английския гранд Тотнъм в Шампионска лига. Действащият шампион на Норвегия завърши срещата с тима от Висшата лига при резултат 2:2, като водеше до 89-ата минута, но накрая си вкара автогол, който ги лиши от първа победа в турнира.

Тотнъм за малко да загуби в Норвегия

Още в 35-ата минута Хьог от отбора на домакините пропусна дузпа. Все пак норвежците откриха резултата в 53-ата минута чрез Хауге, а две минути по-късно ВАР отмени гол на Тотнъм заради нарушение. Хауге вкара и втори гол за Бодьо/Глимт в 66-ата минута, но само две минути по-късно Ван де Вен намали изоставането на "шпорите". В 89' Гундерсен си вкара автогол и подари точката на гостите от Лондон.

Челси победи Бенфика на Моуриньо

Челси успя да победи Бенфика на Жозе Моуриньо с 1:0 като домакин след автогол на Риос Монтоя в началото на срещата, а Жоао Педро от състава на "сините" си изкара червен картон в края на мача и няма да играе срещу Аякс. Иначе Челси игра с най-младата си стартова единайсеторка в Шампионска лига в клубната си история. Успехът бе първи за лондончани в турнира през новия сезон.

Байерн, Интер, Марсилия и Атлетико с разгроми

Байерн Мюнхен постигна поредната си разгромна победа - с 5:1 над Пафос, като Хари Кейн вкара два гола за победата. Интер разби Славия Прага с 3:0 като домакин, Марсилия разгроми Аякс с 4:0 у дома, а Атлетико Мадрид също записа разгром на свой терен - с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт. По-рано Килиан Мбапе изстреля Реал на върха в Шампионска лига с хеттрик, а гранд от Серия А направи късен обрат срещу белгийци.

Разбира се, най-голямата сензация на вечерта в Шампионска лига бе загубата на Ливърпул от Галатасарай.