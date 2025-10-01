Този път чудо в Истанбул нямаше: Агресията на Галатасарай пречупи експеримента на Ливърпул

Турският шампион Галатасарай успя да победи английския първенец Ливърпул с минималното 1:0 като домакин в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионска лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Виктор Осимен от дузпа. Галата заслужи успеха след много агресивна игра, понякога на ръба на позволеното, което пречупи нагласата на Ливърпул. А "червените" излязоха и със сериозен експеримент в състава си, който в крайна сметка не даде резултат.

Галатасарай победи Ливърпул в Шампионска лига

20 години след паметната победа над Милан на финала в Шампионска лига в Истанбул, Ливърпул се надяваше да сътвори ново чудо, особено след като изостана в резултата още в 16-ата минута след гол на Осимен от дузпа. Галата си спечели 11-метровия наказателен удар след леко нарушение на Доминик Собослай, който докосна съперник, а той използва ситуацията да се свлече на земята. А именно това бе и една от ситуациите, в които се видя, че Собослай не е на мястото си.

Още: Хеттрик на Мбапе изстреля Реал на върха в Шампионска лига! Гранд от Серия А сътвори късен обрат

Експериментът със Собослай не сработи

Слот реши да постави халфа като десен бек, докато в същото време имаше на терена Джереми Фримпонг. Нидерландецът действаше като дясно крило - в отсъствието на Мохамед Салах, който остана на пейката. Този експеримент на Слот се отрази негативно не само на защитата, но и на атаката, като "червените" изглеждаха беззъби в атака. А Слот не предприе промени по състава чак до 60-ата минута, когато извърши тройна смяна.

Ливърпул даде и свидна жертва

На Слот обаче му се наложи да прави и принудителна смяна, след като Алисон Бекер се контузи. Вратарят получи разтежение при груба грешка на съотборник (една от многото в мача), довела до бърза контраатака и чиста голова ситуация пред Осимен, която бе отразена от бразилеца. Малко по-късно и Екитике получи разтежение, което доведе до нови размествания на играчи по терена. Нищо обаче не сработи за Ливърпул срещу агресивната игра на Галата - и победата отиде при турците.

Ливърпул допусна втора поредна загуба от началото на новия сезон - след поражението от Кристъл Палас във Висшата лига през уикенда. За мърсисайдци предстои визита на Челси, където Арне Слот има няколко въпросителни - Алисон, Екитике, както и Федерико Киеза, който получи проблем в мача с "орлите", а Джовани Леони е трайно контузен.

Още: Жозе Моуриньо кани носител на "Златната топка" в новия си отбор, за да атакува Шампионска лига