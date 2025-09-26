Ядрени рискове: "Орешник" иде ли иде в Беларус, дронове се взривиха до украински и руски АЕЦ (ВИДЕО)

Руската ракетна система със среден обсег "Орешник" е на път към Беларус. Това каза със завъртане на очи беларуският лидер Александър Лукашенко в отговор на журналистически въпрос. Всичко ще е наред, добави той, след като преди време обеща, че през 2025 година Беларус ще има "Орешници". Показателно обаче е, че напоследък Лукашенко говори постоянно в бъдеще време за "Орешник", който трябва да дойде на беларуска територия. Има спекулации, че системата ще бъде разположена близо до границата с Полша, но официално Минск не е коментирал тази информация.

Ядрени рискове

Дрон е бил свален и се е взривил на около 800 метра от мястото, където се намира Южноукраинската АЕЦ в нощта на 24-ти срещу 25-ти септември. Това потвърждава Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Reuters. Екип на МААЕ е информирал ръководителя на агенцията Рафаел Гроси, че поне 22 дрона са влезли в зоната за наблюдение на АЕЦ-а, която е част от мерките за безопасност на централата. Някои от дроновете са стигнали до половин километър от периметъра на ядрената централа. Имало е стрелба и взривове в района на АЕЦ-а.

"Отново, дронове летят твърде близо до ядрени реактори и ядрената безопасност е в риск. За щастие, инцидентът не доведе до поражения по Южноукраинската АЕЦ. Следващият път може да нямаме толкова късмет", коментира Гроси.

Буквално преди това губернаторът на Курска област Александър Хинщайн се оплака в официалния си канал в Телеграм, че дрон се е разбил в една от строящите се структури на площадката на АЕЦ "Курск 2". Първоначално Хинщайн пишеше така, че не ставаше ясно дали ударът е в действащ ядрен блок. После се оказа, че става въпрос за мястото, където се строят пети и шести блок на АЕЦ "Курск" - те още са далеч от завършване.

