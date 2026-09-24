Жилищна криза в Испания: Изхвърлиха 87-годишна пенсионерка от дома ѝ (ВИДЕО)

Стотици жители на Мадрид подкрепиха 87-годишна пенсионерка, която беше принудително изведена от дома си. На Марикармен Абаскал бяха дадени едва 30 минути, за да събере най-необходимите си вещи. Тя беше изнесена от сградата на медицинска носилка и откарана с линейка, докато стотици хора отвън се опитваха да спрат извеждането и скандираха - „Марикармен, не си сама“.

🥲 Hundreds of Madrid residents rallied behind an 87-year-old pensioner who was evicted from her home



Maricarmen Abascal was given just 30 minutes to gather her essential belongings. She was carried out of the building on a medical stretcher and taken away in an ambulance, while… pic.twitter.com/ztP0oVXNxz — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

Апартаментът ѝ в престижния мадридски квартал „Ретиро“ е бил придобит от инвестиционен фонд, който е настоявал за драстично увеличение на наема. Според адвоката на Абаскал собствениците са отказали да спрат процедурата по извеждане въпреки висящите съдебни дела, хуманитарните призиви и усилията на властите да ѝ намерят алтернативно жилище.

Напрежението ескалира на входа, след като полицията със сила отстрани протестиращите, блокирали достъпа до сградата.

Случаят се превърна в поредния символ на жилищната криза в Испания, тъй като наемите в големите градове продължават да растат, а предлагането на достъпни жилища остава крайно недостатъчно.