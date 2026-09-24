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Жилищна криза в Испания: Изхвърлиха 87-годишна пенсионерка от дома ѝ (ВИДЕО)

24 септември 2026, 6:28 часа 744 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Жилищна криза в Испания: Изхвърлиха 87-годишна пенсионерка от дома ѝ (ВИДЕО)

Стотици жители на Мадрид подкрепиха 87-годишна пенсионерка, която беше принудително изведена от дома си. На Марикармен Абаскал бяха дадени едва 30 минути, за да събере най-необходимите си вещи. Тя беше изнесена от сградата на медицинска носилка и откарана с линейка, докато стотици хора отвън се опитваха да спрат извеждането и скандираха - „Марикармен, не си сама“.

Апартаментът ѝ в престижния мадридски квартал „Ретиро“ е бил придобит от инвестиционен фонд, който е настоявал за драстично увеличение на наема. Според адвоката на Абаскал собствениците са отказали да спрат процедурата по извеждане въпреки висящите съдебни дела, хуманитарните призиви и усилията на властите да ѝ намерят алтернативно жилище.

Напрежението ескалира на входа, след като полицията със сила отстрани протестиращите, блокирали достъпа до сградата.

Случаят се превърна в поредния символ на жилищната криза в Испания, тъй като наемите в големите градове продължават да растат, а предлагането на достъпни жилища остава крайно недостатъчно.

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Испания Мадрид жилищна криза
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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