Кабинетът "Радев":

Кой има имен ден днес, 24 септември 2026 г. Честито!

24 септември 2026, 5:55 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 24 септември 2026 г. Честито!

На 24 септември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Владислав, Владислава, Влад, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Влада, Владан, Влади, Владка, Владин, Владо, Владослав, Владун. На този ден почитаме и св. Текла. Светите апостоли Павел и Варнава проповядвали Евангелието в Икония, град в Мала Азия. Живеели в дома на благочестив човек на име Онисифор. Св. апостол Павел говори за него във Второто послание до Тимотей така: "Господ да даде милост на дома на Онисифор, защото много пъти ме успокои и се не посрами от веригите ми". В къщата на Онисифор се събрали всички, които желаели да слушат проповедите на апостолите. Мнозина се обръщали в истинския път.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка! 

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през септември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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