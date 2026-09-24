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Финансовият министър на САЩ: Не съм сигурен, че иранският президент ще се върне у дома - няма полети (ВИДЕО)

24 септември 2026, 6:56 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Финансовият министър на САЩ: Не съм сигурен, че иранският президент ще се върне у дома - няма полети (ВИДЕО)

Полетите от Иран към чужбина – вероятно над 80 или 90% от тях, бяха спрени. Не съм сигурен как иранските представители в ООН ще се приберат у дома. Това каза в интервю за Fox news финансовият министър на САЩ Скот Бесент. Той коментира иранската делегация на ООН в контекста на новите сурови американски санкции срещу иранската гражданска авиация, които влязоха в сила на 23 септември.

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Според новите мерки от 23 септември на всички ирански авиолинии е забранено да функционират нормално в световен мащаб.

Изявлението му дойде точно в навечерието на събитията в Ню Йорк, превръщайки се в остър политически коментар за логистичните затруднения, пред които се изправят иранските дипломати заради американските санкции.

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"Ако съседните държави си сътрудничат със САЩ, като спрат иранските полети, Ислямската република ще гарантира, че летищата им няма да могат да функционират", заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.

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Полети санкции Иран война Иран Скот Бесент
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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