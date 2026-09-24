Финансовият министър на САЩ: Не съм сигурен, че иранският президент ще се върне у дома - няма полети (ВИДЕО)

Полетите от Иран към чужбина – вероятно над 80 или 90% от тях, бяха спрени. Не съм сигурен как иранските представители в ООН ще се приберат у дома. Това каза в интервю за Fox news финансовият министър на САЩ Скот Бесент. Той коментира иранската делегация на ООН в контекста на новите сурови американски санкции срещу иранската гражданска авиация, които влязоха в сила на 23 септември.

ОЩЕ: САЩ: Блокираме дейността на иранските авиокомпании по целия свят (ВИДЕО)

Bessent on Iran:



The external flights from Iran, probably more than 80 or 90% of them, got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.pic.twitter.com/yytvPcMbEQ — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Според новите мерки от 23 септември на всички ирански авиолинии е забранено да функционират нормално в световен мащаб.

Изявлението му дойде точно в навечерието на събитията в Ню Йорк, превръщайки се в остър политически коментар за логистичните затруднения, пред които се изправят иранските дипломати заради американските санкции.

"Ако съседните държави си сътрудничат със САЩ, като спрат иранските полети, Ислямската република ще гарантира, че летищата им няма да могат да функционират", заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.