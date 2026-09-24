Докато Зеленски търси "адски санкции" срещу Русия, тя засипа с ракети и дронове Киев и Одеса (ВИДЕО)

Точно както украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди малко над едно денонощие - че Русия готви поредна масирана въздушна атака срещу Украйна, това се случи тази нощ. Основните руски цели не са някаква изненада – украинската столица Киев и знаковото украинско черноморско пристанище Одеса.

A large fire broke out in Kyiv after a Russian missile strike, with bright flashes seen over the city. pic.twitter.com/g4DMaZKjXs — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че след атаката са убити двама души и са ранени шестима. В три квартала на украинската столица има щети, поразена е болница, както и жилищни сгради, включително 16-етажна. Атаката стана факт след като вчера Русия цял ден обстрелва Киев, но този път срещу украинската столица бяха използвани и балистични ракети – по първоначална преценка на Кличко поне 18-20 – ОЩЕ: Поне 45 загинали и ранени в Киев: Русия цял ден атакува с дронове, удари пазар, университет, бизнеси и жилищни сгради (ВИДЕО)

Вчера, освен всичко друго, руснаците на два пъти удариха центрове за данни – в изложбения център "Парковий". Украинските интернет доставчици UTELS и Pavutina заявиха, че техните центрове за данни са били повредени от руските удари, а това причини прекъсвания на комуникации и интернет. Руското военно министерство потвърди ударите, уточнявайки, че целите са били New-Telco, едно от ключовите съоръжения за обмен на интернет трафик за украинското министерство на отбраната от руска гледна точка, и United DC, която се занимава с обработка и предаване на данни, както и с международни комуникации за украинските разузнавателни служби според руската версия. Украинският външен министър Андрий Сибиха обаче каза, че Русия е нанесла удари на големи украински центрове за данни, защото се стреми да наруши системата за бързо предупреждение за заплахи от дронове и ракети.

В Одеса също има щети – засега информацията е оскъдна, военновременният ръководител на Одеска област Олег Кипер е публикувал двуцифрен брой съобщения в канала си в Телеграм с предупреждения за руски въздушни атаки - Още: Зеленски предупреди, че машините идват да убиват и каза за Путин: Нулевият пациент трябва да бъде спрян (ВИДЕО)

Зеленски: Нарочно е

"Днес руснаците нанесоха удар с балистични ракети по Киев точно когато се срещахме с американски конгресмени, за да обсъдим Закона за Линдзи Греъм и необходимостта от затягане на санкциите. Русия няма да прекрати тази война без натиск. Докато хората спяха, в небето имаше експлозии. За пореден път основната цел на техния удар е Киев и неговата гражданска инфраструктура: жилищни сгради, родилен дом, енергийни съоръжения и логистика. Вече има данни за двама убити. Моите съболезнования на всички семейства и приятели. Има и ранени. Спешните служби работят – хора са хванати в капан в една сграда. Въздушната заплаха продължава в някои региони на страната.

Как да се защитим от това беше точно това, което обсъдихме с Брайън Фицпатрик, Майкъл Куигли, Марси Каптур, Джаред Голдън, Джо Уилсън и Грегъри Мийкс. Всяка такава атака произтича от факта, че натискът върху агресора не е станал тотален и Русия смята, че може да продължи да разчита на балистичен тероризъм. Съединените щати вече имат способността да реагират решително. Нуждаем се от прехващачи на балистични ракети, за да защитим човешки животи. Санкциите трябва да бъдат въведени срещу Русия и тези, които ѝ помагат да печели. Благодаря на двете страни за готовността ви да помогнете за защитата на човешки животи", каза украинският президент.

Междувременно, в Екатеринбург избухна пожар в ел. подстанция. Какво точно е станало, за да се стигне до това, все още не е ясно.

A fire has been reported at an electrical substation in Yekaterinburg, Russia. The cause of the fire is currently unknown. #Russia pic.twitter.com/c06EzcfL4H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2026

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