Рубио: Поканихме Путин на срещата на Г-20 през декември (ВИДЕО)

САЩ ще очакват Русия на срещата на върха на Г-20 през декември, която ще се проведе в Маями. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след близо 50-минутен разговор с руския външен министър Сергей Лавров. „Поканихме руския президент Владимир Путин. Смятаме, че това е добра възможност за него да се срещне не само с президента Доналд Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се да приеме поканата“, каза Рубио.
⚡️ The U.S. has invited Putin to the G20 summit in Miami— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026
After roughly 50 minutes of talks with Sergey Lavrov, U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington expects the Russian president to attend the December G20 summit.
“We invited President Putin. We believe this is a… https://t.co/mvkByyyOCj pic.twitter.com/So2yPlGBEE
Същевременно държавният секретар също така заяви, че Русия и Украйна са проявили интерес към ограничено примирие, обхващащо енергийна и зърнена свързана инфраструктура и доставки. Той отбеляза, че подобен ход няма да сложи край на войната, но би могъл потенциално да облекчи част от глобалното напрежение, предизвикано от конфликта.
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