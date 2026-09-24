Войната в Иран::

Рубио: Поканихме Путин на срещата на Г-20 през декември (ВИДЕО)

24 септември 2026, 0:20 часа 573 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рубио: Поканихме Путин на срещата на Г-20 през декември (ВИДЕО)

САЩ ще очакват Русия на срещата на върха на Г-20 през декември, която ще се проведе в Маями. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след близо 50-минутен разговор с руския външен министър Сергей Лавров. „Поканихме руския президент Владимир Путин. Смятаме, че това е добра възможност за него да се срещне не само с президента Доналд Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се да приеме поканата“, каза Рубио.

Същевременно държавният секретар също така заяви, че Русия и Украйна са проявили интерес към ограничено примирие, обхващащо енергийна и зърнена свързана инфраструктура и доставки. Той отбеляза, че подобен ход няма да сложи край на войната, но би могъл потенциално да облекчи част от глобалното напрежение, предизвикано от конфликта.

Още: Рубио: Русия и Украйна имат интерес към ограничено примирие (ВИДЕО)

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Г-20 Владимир Путин Маями покана Марко Рубио война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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