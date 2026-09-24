САЩ и Китай удължават търговското си примирие

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ и Китай са се споразумели да удължат търговското си примирие - малко след като китайският лидер Си Дзинпин пристигна във Вашингтон, съобщава Politico. Удължаването обаче е само с два месеца, което поставя нов краен срок за началото на следващата година. Още: Специално внимание: Тръмп лично посрещна Си Цзинпин в САЩ

За какво се договорят още САЩ и Китай

Съгласно първоначалната договореност, постигната от президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин миналия октомври в Пусан, Южна Корея, двете страни отмениха ограниченията върху критично важни минерали и високотехнологичен износ, които заплашваха да парализират глобалните вериги за доставки. Те също така удължиха паузата в прилагането на мита с трицифрени стойности. Примирието трябваше да изтече на 10 ноември.

"То ще бъде удължено до 10 януари, за да имаме повече време да видим какво можем да направим в икономически план", каза Бесент в интервю за предаването "Special Report" с Брет Байер, като добави, че двете страни все още се опитват да договорят евентуално по-мащабно споразумение.

"Не знам дали е възможно постигането на по-голяма сделка. Не знам дали просто ще продължим действието на настоящата", допълни Бесент. Коментарите на Бесент дойдоха малко след като Си кацна на американска земя във военновъздушната база "Андрюс", където Тръмп го посрещна на пистата. Двамата трябва да се срещнат в Белия дом в четвъртък, след което ще последва официална вечеря. Това е първото посещение на Си в САЩ от повече от десетилетие.

Бесент и китайският му колега, вицепремиерът Хъ Лифенг, се срещнаха по-рано в сряда в Световната банка във Вашингтон, където обсъдиха удължаването на примирието, посочи Бесент. Бесент, Хъ и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър също проведоха среща в Ню Йорк в неделя.

Освен удължаването на търговското примирие, Бесент загатна и за други новини, свързани с посещението на Си. То ще е в рамките на три дни

NOW: Trump personally greets Xi Jinping as he arrives in the U.S. pic.twitter.com/AWKxMxFp07 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

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