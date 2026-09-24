Хаос на летище Берлин: Дрон спря полетите

Във вторник вечерта на летище Берлин-Бранденбург беше задействана аларма заради наличието на безпилотен летателен апарат на пистата. Пет самолета бяха пренасочени към други градове. „В 20:00 часа на северната писта на летището беше забелязан дрон. Въздушното пространство над летището беше затворено в 20:20 часа. Работата на летището беше преустановена за най-малко 45 минути. Няколко полета бяха пренасочени към Дрезден и Лайпциг“, каза представител на летището пред Bild.

От летището съобщиха, че въздушното пространство е било отворено отново в 21:05 часа, но излитанията и кацанията са се забавили. Поне два самолета са пренасочени към Дрезден. Към Лайпциг са пренасочени три полета.

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Представител на федералната полиция съобщи, че няколко души са забелязали дрона на летището.

Според наличната информация пилотът на самолета, извършил аварийно кацане в Лайпциг, дори е споменал за три случая на засечени дронове. Това потвърди пред изданието и един от пътниците. Журналист от Bild пък е пътувал с полет на Eurowings от Кьолн, когато заходът за кацане внезапно е бил прекъснат заради забелязан дрон по траекторията на самолета. „Капитанът обяви, че е забелязан дрон. След това той прекрати кацането и се приземи по друг маршрут“, сподели той.

По-рано услугата за проследяване на полети в реално време AirNav Radar съобщи, че на летище „Бранденбург“ са отменени 6 полета, а 193 са със закъснение.

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Припомняме, че на 15 септември близо до Вунсторф – където се намира военновъздушната база на германските въоръжени сили (Бундесвера) – бяха открити отломки от неизвестен дрон. А на 4 август в Лайпциг, в близост до украински военен транспортен самолет, бяха открити дронове с експлозиви.

Германските власти обвиниха Русия в организиране на саботаж и обявиха затварянето на руското консулство в Бон, както и на „Руския дом“ в Берлин. В отговор Москва затвори германското консулство в Санкт Петербург и офисите на Гьоте-институт.