Войната в Украйна:

Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа

24 септември 2026, 6:18 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа

Руските хибридни атаки срещу тези, които подкрепят Украйна и подкрепят международното право, достигнаха ново равнище. Това предупреди министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул на заседание на Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк. Той спомена опита за атака срещу летището на германския град Лайпциг миналия месец, като посочи, че Русия се е опитала да взриви два украински товарни самолета с дрон, зареден с експлозиви.

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"Това не е изолиран пример за безразсъдната и опасна ескалация на агресията от страна на Русия в Европа и ние не бива да забравяме, че последиците от водената от Москва война в Украйна се усещат по света", обърна внимание министърът.

Вадефул заяви, че Русия "задълбочава продоволствената криза в световен мащаб“, тъй като украинското зърно не може да бъде изнасяно поради атаките на силите на Москва срещу пристанищата.

"Нека най-после излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, каза той по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Вадефул за пореден път призова за пълно и незабавно прекратяване на огъня в Украйна, както и за размяна на военнопленници.

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"Нужно е да се върнем към добросъвестни преговори, основани на принципите на международното право, които да проправят пътя към всеобхватен, справедлив и траен мир", акцентира външният министър на Германия, допълвайки, че Украйна е готова за подобни преговори, но Русия продължава да отказва.

"Украйна е готова. Ние, европейците, сме готови, а Германия е готова да допринесе за мирното решение, от което спешно се нуждаем“, обобщи той.

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Русия хибридна война война Украйна Йохан Вадефул
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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