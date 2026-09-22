Българско участие диктува световната мода: Лора Лилова специално в Студио Actualno (ВИДЕО)

Българският моден дизайнер Лора Лилова с пореден успех на световната модна сцена. Дни след завръщането си от филмовия фестивал във Венеция, където талантливата млада дама дефилира по червения килим с най-големите филмови звезди в света, Лора Лилова ни гостува в предаването Студио Actualno.

“Венеция, както всяка година, беше лъскава, красива и романтична. Това е вторият кино фестивал, на който лично присъствам във Венеция и тя винаги омайва с една романтична красота. Ние вече три поредни години участваме и на двата фестивала и имаме клиенти, които са както много известни и интересни, така и дами от кино индустрията в ролята си на продуценти, режисьори. В крайна сметка тези фестивали са направени за филмовата индустрия и аз се радвам, че създаваме все повече контакти”, сподели тя.

Миналата година Лора стана първият български моден творец с официална акредитация от филмовата академия в Кан и бе избрана за личен дизайнер на някои от звездите преминаващи по червения килим.

На тазгодишното издание във Франция обаче, младата дизайнерка реши да разшири дейността си и да затвърди българското присъствие на международната сцена не само обличайки едни от най-утвърдените имена сред звездите, но и помагайки на български брандове с позиционирането им чужбина.

А голямата новина идва дни преди началото на Paris Fashion Week. На 4 октомври 2026 г. брандът на Лора ще представи авторско ревю в рамките на официалната седмица на модата в Париж – в емблематичния хотел Shangri-La Paris.

150 специално подбрани гости ще могат да присъстват на ексклузивното българско ревю, на мястото където едни от най-големите брандове в света са показвали своите колекции.

Повече за събитието и за позиционирането на България на световната модна сцена - вижте в интервюто.