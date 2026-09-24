Британски военен самолет се разби в Уелс (ВИДЕО)

Тренировъчен самолет BAE Hawk T2 на Британските кралски военновъздушни сили се разби в Северен Уелс.
A Royal Air Force BAE Hawk T2 training aircraft has crashed in North Wales— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026
The incident happened shortly after takeoff from RAF Valley on the island of Anglesey.
Both crew members managed to eject safely. pic.twitter.com/QAnr9zOOSN
Инцидентът се случи малко след излитането на остров Англиси. И двамата членове на екипажа успяха да катапултират и са невредими.
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