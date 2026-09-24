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Британски военен самолет се разби в Уелс (ВИДЕО)

24 септември 2026, 0:40 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Британски военен самолет се разби в Уелс (ВИДЕО)

Тренировъчен самолет BAE Hawk T2 на Британските кралски военновъздушни сили се разби в Северен Уелс. 

Инцидентът се случи малко след излитането на остров Англиси. И двамата членове на екипажа успяха да катапултират и са невредими.

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Великобритания военен самолет военновъздушни сили
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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