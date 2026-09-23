Неуважението на Русия към мира започна през 2014 г., когато Русия анексира украинския Крим. Това заяви президентът Володимир Зеленски по време на шестата среща на върха на „Кримската платформа“. „Не може да има пълно връщане към нормалността без Крим, без възстановяване на сигурността, защита на хората и техния живот, освобождаване на затворници, държани от Русия, и връщане към основните принципи на международното право. Териториалната цялост е важна, животите са важни и Русия трябва да разбере това“, подчерта Зеленски.

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Той добави, че Украйна е принудена да се справя с едни и същи проблеми година след година. В частност, сега, както и през 2022 г., Киев е принуден да работи за осигуряване на хранителен коридор в Черно море и износ на други стоки, необходими на световните пазари. „Благодарен съм на Европа, благодарен съм на Съединените щати, Турция, Египет и други страни по света. Обсъдихме това с нашите партньори. И много от тях вече обединиха усилията си за осигуряване на продоволствена сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Египет, Турция и Индия вече предложиха варианти. Те са на хартия и ние сме съгласни с пътя, който може да гарантира сигурността. И сега очакваме отговора на Русия. Украйна направи всичко по силите си, за да осигури безопасно корабоплаване, ако Русия също е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде и Русия трябва да започне с уважение към другите“, добави Зеленски.

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Припомняме, че украинското Министерство на външните работи по-рано обяви, че страната ни е готова за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Киев също призова Москва да сътрудничи по този въпрос. Кремъл обаче продължава да отхвърля идеята за мирни преговори с Украйна. По-специално, прессекретарят на кремълския диктатор Дмитрий Песков заяви по-рано, че в момента няма предварителни условия за мирно разрешаване на конфликта с Украйна. Външният министър Сергей Лавров също обяви, че "няма да има пауза в специалната военна операция".

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