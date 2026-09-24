Нов куфар за Путин - преносима болница. И подигравка: Да не го объркат с другия (ВИДЕО)

Болница, която се побира в малък куфар - това беше представено на руския диктатор Владимир Путин от един от най-приближените до него хора, а именно: Герман Греф, главен изпълнителен директор на Сбербанк. Видеокадри от случилото се излъчи и беларуската опозиционна медия NEXTA - с коментар, че докато всички руски региони търпят липса на пари за здравеопазване, понеже се отклоняват за войната на Путин в Украйна, на Путин му носят нов куфар. Направена и е алюзия с друг един куфар, свързван с руския диктатор: "Дано не объркат новия куфар с другия" - ОЩЕ:

"Направихме този куфар. Малко е тежък, но съдържа цялото необходимо оборудване за диагностика. Парамедик може да направи ЕКГ, да направи ултразвук. Всички устройства са много лесни за използване и медицински персонал от средно ниво може да се справи с тях без особени затруднения", обясни Греф какво представлява новото куфарче - преносима болница.

Според изпълнителния директор на Сбербанк, резултатите от диганостиката могат да бъдат изпратени директно до изкуствен интелект, а специалист може да бъде извикан на място чрез видеообаждане, ако е необходимо. Съобщава се, че куфарът вече е тестван в Ижевск.

Putin was shown yet another little suitcase



While Russian regions are cutting healthcare spending, German Gref brought Putin a “hospital in a suitcase.”



“We made this suitcase. It’s a bit heavy, but it contains all the equipment needed for diagnostics. A paramedic can take an… pic.twitter.com/VQ7KuyhBnd — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026