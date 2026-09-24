САЩ предупреждават: Русия планира да стреля с дронове по Испания, Италия и Франция

Американските разузнавателни агенции са събрали информация за плановете на Путинова Русия за ескалация и са я споделили с няколко европейски правителства. И според данните на САЩ, Русия мисли да се цели и в средиземноморски държави. "Те (руснаците) ще използват дронове, изстрелвани от морето, от кораби, които са ги превозили скрити в транспортни контейнери. Изобщо не е сложно", каза източник, близък до литовското министерство на отбраната, цитиран от испанското издание El Mundo.

Москва многократно е заявявала, че доставката на оръжия, разузнавателна информация и военни съветници на Украйна прави западните страни участници във войната и легитимни цели. Преди това обаче тя е действала под това, което експертите наричат ​​"военен праг", като по този начин е избягвала действия, които биха могли да провокират координиран отговор на НАТО. Сега обаче източниците на службите в САЩ отбелязват, че е започната саботажна кампания срещу цели в страни, които подкрепят Украйна, предназначена да тества докъде може да се стигне преди да има по-силна ответна реакция. Първоначалната ескалация се случи преди година, когато 19 дрона, летящи без боеприпаси, навлязоха в полското въздушно пространство. Основният повратен момент, според разузнаването на САЩ, е неотдавнашният инцидент с дрон на летище Лайпциг, който германските власти приписват на руското разузнаване.

Литовските власти твърдят, че Русия може да използва дронове от модела "Гербера" срещу Испания, Франция или Италия. Те могат да летят 600 км със скорост от 160 км/ч. Търговски кораб може да носи няколко такива дрона, а те са по-лесни за изстрелване от по-големите "Геран" ("Шахед"). Теоретично, "Гербера" може да бъде изстрелян от 200 или 300 километра от брега, а бойната му глава може да причини пожар и дори временно да затвори пристанище или летище. Отбелязва се, че "очакваният ефект може да бъде не само материален, но и политически и икономически".

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Защо?

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Испания, Франция и Италия са избрани, защото и трите страни провеждат предизборни кампании и избори през 2027 г. Отделно, там има крайни политически формации, способни да експлоатират страха и умората от войната в Украйна в обществото - съответно, да има смяна на властта, изгодна за руския диктатор Владимир Путин. Отдалечеността на Испания от руската граница не гарантира нейната сигурност.

Литва, подобно на други страни, е получила тази информация след неочакваното пътуване на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва на 25 август. Правителствата на Испания, Франция и Италия също бяха информирани, че Русия подготвя евентуална операция с дронове срещу една от техните страни. Това предупреждение съвпадна с изключителната реакция на Еманюел Макрон, който свика Съвета по отбрана на Франция на 16 септември и два дни по-късно призова лидерите на всички партии и кандидатите за президент през 2027 г. в Елисейския дворец. Няколко източници в европейските външни министерства потвърдиха, че са запознати с доклада, който много точно описва потенциалната атака - Още: Франция отговаря военно на Русия?! Влиятелни Z-канали са под прицел, защото сочат руските военни провали в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Целта не е задължително да бъдат държави на фронтовата линия. Целта ще бъде всяка слаба точка в Европа, както и държави като Обединеното кралство или Испания, които не са инвестирали в интегрирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, адекватни на руската заплаха", се отбелязва в статията на El Mundo.