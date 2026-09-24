Специално внимание: Тръмп лично посрещна Си Цзинпин в САЩ

Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон в сряда, където бе посрещнат лично до самолета от президента Доналд Тръмп, съобщава АП. Решението на Тръмп да посрещне Си във военновъздушната база "Андрюс" край Вашингтон, вместо да го приеме в официалната резиденция, демонстрира специалното внимание, което американският президент отделя, за да почете китайски лидер по време на първото му държавно посещение в американската столица от повече от десетилетие насам. Още: Си Дзинпин, Моди и Путин - пренарежда ли се световният ред в Китай? (ВИДЕО)

Стратегическа стабилност

Това посрещане поставя началото на тридневно посещение след посещението на Тръмп в Китай през май.

Всичко това обаче е и своеобразна парадна фасада във време, когато напрежението между двамата геополитически съперници е високо заради търговията, изкуствения интелект, конфронтацията на Тръмп с Иран и амбициите на Китай спрямо Тайван.

Освен че използва посещението, за да се опита да поддържа "стратегическа стабилност" между двете страни, изглежда, че Тръмп полага огромни дипломатически усилия, за да впечатли Си. Той не пести похвали, наричайки го "велик лидер", и говори за топлите си отношения с човека, когото е нарекъл свой приятел - и всичко това, докато същевременно си затваря очите за действията на Си по редица въпроси.

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