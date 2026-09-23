Диана Дамянова за бутната от Слави плоча на Петрохан: Блестяща пиар хрумка (ВИДЕО)

Това е отмъщението на Слави, който вдигна тази тема, заедно с неговите хора. Слави взима компенсация по един готин пиар начин, хрумката е великолепна. Начин да се самозаявиш.

Това заяви в предаването Студио Actualno политическият ПР експерт Диана Дамянова, коментирайки действията на Слави Трифонов, който обяви, че е премахнал паметната плоча в близост до хижа “Петрохан”, поставена от близките на загиналите.

Това сега е покана към властта. Властта трябва да покани Слави на разпит, той няма да се яви, след това властта трябва да отиде да го прибере. Ако властта не реагира, това е знак, че всеки може да прави същото. Тук имаме дори самопризнание. Слави поставя себе си в ролята на централен герой за известно време, което винаги е добре, когато тръгваш да си съживяваш партията, отбеляза Дамянова.

По повод предстоящата предизборна кампания за президент и вицепрезидент, Дамянова подчерта, че приповдигнатото настроение от април, е започнало по някакъв начин да спада. Надали Йотова може да разчита на голямата избирателна маса на Радев. Затова и Йотова покани Кирил Вълчев за вицепрезидент - за да си разшири присъствието при хората от ГЕРБ. Геополитиката не влияе в тези избори, освен за хората, които сутрин се събуждат с украинското и руското знаме, но тези хора не са толкова много, каза Дамянова.

Мога да се обзаложа, че в редиците на ГЕРБ и ДПС че няма да намерим дори три процента, които да гласуват за Гюров и Кандев, подчерта Дамянова. Тя е категорична, че в тези редици потенциал за Гюров няма.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.