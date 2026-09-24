Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 4 години по-късно?

Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.
Другите два въпроса са следните:
- Защо не искате Вашият президент да седне на масата за преговори с нашия президент, за да прекрати войната сега?
- През август загубихте десетки хиляди войници за няколко квадратни километра - за какво умряха?
Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha to Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
You wanted Kyiv in three days. How did you end up with Moscow burning four years later? pic.twitter.com/VchgJM46m9
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Лавров беше доста лаконичен, задочно - Русия нямало да спре "специалната военна операция", защото Европа искала такава пауза, за да "зареди киевския режим с оръжия" - ОЩЕ: Путин не спира войната, защото се бои, че войниците ще се върнат разярени за него
Russia's Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
We are not going to have a pause on our "special military operation." pic.twitter.com/TKb2I8lM6T