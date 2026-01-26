Животът стана невъзможен: Село се моли на ЮНЕСКО да махне статута му на защитено (СНИМКИ)

Превърнахме се в мъртъв музей под открито небе. С тези думи жители на словашкото село Вълколинец в Карпатите настояват ЮНЕСКО да премахне статута на селото като обект на световното наследство, тъй като почетната титла е превърнала живота им в кошмар.

Селото е вписано в ЮНЕСКО преди повече от 30 години. Оттогава туристите ежедневно се разхождат из частните имоти и надничат през прозорците на къщите. В същото време строгите природозащитни разпоредби забраняват на жителите да отглеждат добитък и да обработват земята. Около 100 000 туристи посещават селото годишно, докато местните семейства, които живеят тук постоянно, са едва четири.

Снимка: iStock

Въпреки недоволството на местните, премахването на статута е малко вероятно, тъй като освен съгласието на ЮНЕСКО се изисква и одобрение на словашкото правителство, пише Bild.

Снимка: iStock

