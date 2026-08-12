"Пълни глупости": Борис Джонсън за руските обвинения, които периодично се притоплят

Бившият британски премиер Борис Джонсън говори отново за руските твърдения, че през април 2022 г. е убедил президента Володимир Зеленски да се откаже от преговорите с Москва. Той определи тези руски обвинения като "глупости". "Това са пълни глупости. Няма нито един европейски лидер, нито един западен лидер, който да е успял да спре украинците да се борят за страната си", каза Джонсън в интервю за подкаста "School of War".

Кремъл отдавна разпространява тезата, че по време на посещението си в Киев през април 2022 г. Джонсън е настоял пред Зеленски, че вместо да се преговаря с Москва трябва да й се окаже натиск. В интервюто Борис Джонсън е категоричен, че с визитата си в Киев той е искал да предаде на Зеленски и украинците, че Обединеното кралство ще подкрепи решението им да продължат борбата.

"Не мога да бъда повече украинец от самите украинци. Но ако искате да продължите да се борите, ние ще бъдем с вас" - това е било посланието на Джонсън, според думите му.

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Той също така отбеляза, че в началото на пълномащабната война не всички европейски политици са вярвали в способността на Украйна да се противопостави на Русия. Той цитира, например, член на кабинета на германския канцлер, който е смятал, че поражението на Украйна е неминуемо и ще настъпи съвсем скоро. Самият Джонсън смятал тази позиция за погрешна и подкрепил предоставянето на помощ на Украйна. Според него желанието на самите украинци е било да се борят и да защитават страната си.

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