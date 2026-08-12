Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Делото за акциите на Пловдивския панаир: От Министерство на финансите излязоха с позиция

12 август 2026, 20:42 часа 925 прочитания 0 коментара
Снимка:
Делото за акциите на Пловдивския панаир: От Министерство на финансите излязоха с позиция

От министерство на финансите разпратиха важно съобщение до медиите. То касае акциите на Международен панаир – Пловдив.

Ето какво се казва в него:

Във връзка със запитвания, свързани с делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, Ви информираме, че на 12.08.2026 г. в Министерството на финансите е получено съобщение от Върховния касационен съд (ВКС), с което министърът на финансите, представляващ държавата на осн. чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, е уведомен за възможността да се конституира като процесуален представител на държавата по образуваното пред ВКС търговско дело. В определения от съда едноседмичен срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес.

Как се стигна дотук?

На 6 август от финансовото министерство обявиха, че към онзи момент не са получавани съобщения и съдебни актове, с които Върховният касационен съд предоставя възможност на министъра на финансите да се конституира като процесуален представител на държавата. Тя дойде малко след като редица медии разгласиха обявление, непубликувано в сайта на ВКС, а само в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). То е от 29 юли, когато съдът е дал 7-дневен срок на министъра на финансите да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на "Международен панаир Пловдив". Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката.

Още: Финансовото министерство, което трябва да реши за Гергов и Пловдивския панаир: Съдът нищо не ни е казал

Тънкият момент в случая е следният: ако Гълъб Донев откаже да продължи да води делото, то ще бъде прекратено и така ще отпадне последната пречка в Търговския регистър да се впише Георги Гергов като едноличен собственик на Пловдивския панаир. Така бизнесменът, който е почетен консул на Руската федерация в Пловдив, ще може еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството.

Сагата с акциите на панаира

Досега битката за Пловдивския панаир се водеше от Министерството на икономиката. Последно миналия август Петър Дилов от кабинета "Желязков" обжалва пред ВКС решението на Апелативния съд – София, което частично отмени решението на Софийския градски съд (СГС). То обяви за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна на дружеството "Пълдин Туринвест" АД на Гергов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сагата с въпросните 29% тече вече 10 години. Те бяха прехвърлени на "Пълдин Туринвест" от бившия варненски кмет Иван Портних, като това щеше да направи Гергов мажоритарен собственик на панаира. А тези акции преминаха в ръцете на община Варна през 2016 г. в замяна на т.нар. дупка в центъра на морската столица, също притежавана от Георги Гергов.

Още: Ще има ли "служене" на Радев към Георги Гергов? Гълъб Донев решава съдбата на Пловдивския панаир

През 2017 г. варненският общински съвет реши да върне тези акции на държавата, но по-късно стана ясно, че това решение не е изпълнено. През 2022 г. Гергов се опита да приложи същата схема и отново да придобие акциите, за което се води настоящият съдебен спор. Когато икономически министър беше Богдан Богданов, министерството подаде жалба срещу тази схема, с която беше оспорено и правото на община Варна да притежава акции на панаира.

Преди две години излезе първото решение на СГС, с което прехвърлянето им към "Пълдин Туринвест" беше обявено за незаконно, но беше отхвърлено искането предоставянето им на община Варна да се обяви за нищожно. Това решение беше обжалвано и от министерството – във втората му част, и от "Пълдин туринвест" - в първата му част. Така се стигна до решението на Софийския апелативен съд от юли.

Още: Ново начало: Пловдивският панаир пак може да се окаже в ръцете на Гергов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
акции Огнян Донев ВКС Пловдивски панаир Международен панаир панаир
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес