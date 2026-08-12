Делото за акциите на Пловдивския панаир: От Министерство на финансите излязоха с позиция

От министерство на финансите разпратиха важно съобщение до медиите. То касае акциите на Международен панаир – Пловдив.

Ето какво се казва в него:

Във връзка със запитвания, свързани с делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, Ви информираме, че на 12.08.2026 г. в Министерството на финансите е получено съобщение от Върховния касационен съд (ВКС), с което министърът на финансите, представляващ държавата на осн. чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, е уведомен за възможността да се конституира като процесуален представител на държавата по образуваното пред ВКС търговско дело. В определения от съда едноседмичен срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес.

Как се стигна дотук?

На 6 август от финансовото министерство обявиха, че към онзи момент не са получавани съобщения и съдебни актове, с които Върховният касационен съд предоставя възможност на министъра на финансите да се конституира като процесуален представител на държавата. Тя дойде малко след като редица медии разгласиха обявление, непубликувано в сайта на ВКС, а само в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). То е от 29 юли, когато съдът е дал 7-дневен срок на министъра на финансите да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на "Международен панаир Пловдив". Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката.

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Тънкият момент в случая е следният: ако Гълъб Донев откаже да продължи да води делото, то ще бъде прекратено и така ще отпадне последната пречка в Търговския регистър да се впише Георги Гергов като едноличен собственик на Пловдивския панаир. Така бизнесменът, който е почетен консул на Руската федерация в Пловдив, ще може еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството.

Сагата с акциите на панаира

Досега битката за Пловдивския панаир се водеше от Министерството на икономиката. Последно миналия август Петър Дилов от кабинета "Желязков" обжалва пред ВКС решението на Апелативния съд – София, което частично отмени решението на Софийския градски съд (СГС). То обяви за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна на дружеството "Пълдин Туринвест" АД на Гергов.

Сагата с въпросните 29% тече вече 10 години. Те бяха прехвърлени на "Пълдин Туринвест" от бившия варненски кмет Иван Портних, като това щеше да направи Гергов мажоритарен собственик на панаира. А тези акции преминаха в ръцете на община Варна през 2016 г. в замяна на т.нар. дупка в центъра на морската столица, също притежавана от Георги Гергов.

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През 2017 г. варненският общински съвет реши да върне тези акции на държавата, но по-късно стана ясно, че това решение не е изпълнено. През 2022 г. Гергов се опита да приложи същата схема и отново да придобие акциите, за което се води настоящият съдебен спор. Когато икономически министър беше Богдан Богданов, министерството подаде жалба срещу тази схема, с която беше оспорено и правото на община Варна да притежава акции на панаира.

Преди две години излезе първото решение на СГС, с което прехвърлянето им към "Пълдин Туринвест" беше обявено за незаконно, но беше отхвърлено искането предоставянето им на община Варна да се обяви за нищожно. Това решение беше обжалвано и от министерството – във втората му част, и от "Пълдин туринвест" - в първата му част. Така се стигна до решението на Софийския апелативен съд от юли.

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