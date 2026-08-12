Украйна срина руския Amazon, щетите са за милиарди. Украински лов на камиони в Крим

Щетите от атаките на украинските въоръжени сили срещу складовете на Wildberries, голямата руска онлайн платформа за електронна търговия, аналог на Amazon, вече са за колосална сума. До момента до основи са изгорели най-малко 12 мегахъба на компанията и загубите продължават да се увеличават. От платформата имат близо 100 000 пункта за вземане на пратките като продажбите на компанията бяха на стойност 6 трилиона рубли годишно, но заради украинските удари тя е загубила вече една трета от складовия си капацитет, изчисляват анализатори от Data Insight.

Украинските дронове са унищожили стоки на стойност 480 милиарда рубли в поразените складове. Това е сума, сравнима с годишните бюджети на най-големите и най-богати региони на Русия, като Красноярския край (527 милиарда рубли) или Ханти-Мансийския автономен окръг (476 милиарда рубли), пресмятат анализаторите, цитирани от The Moscow Times.

Данните показват още, че щетите от ударите срещу Wildberries са надхвърлили годишния бюджет на Иркутска област (303 милиарда рубли) с 1,6 пъти; годишните бюджети на Смоленска и Пензенска области почти 4 пъти; или бюджетите на Калмикия, Еврейската автономна област и Ненецкия автономен окръг с 14-17 пъти.

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Wildberries вече "на практика няма останали големи складове", казва анализаторът на Data Insight Сергей Семко пред The ​​New York Times - украинците унищожават складовете един след друг методично.

Това, което се случи с Wildberries, която контролира половината от пазара на електронна търговия в Русия, е "сериозен удар върху икономиката", който ще предизвика "вълна от фалити", казва и вътрешен източник пред Ройтерс.

Лов на камиони

Междувременно се съобщава, че украинските дронове организират буквално лов на руски товарни камиони. Още през юни на Кримския полуостров бе съобщено за атака на украински дронове по два товарни камиона. От разпространените кадри ясно се виждаше логото и на руския маркетплейс Wildberries на единия от камионите. Тогава Микола Колесник, командир на 422-ри отделен полк за безпилотни системи "Luftwaffe", част от Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна, съобщи, че целта е била нарушаване на руската логистика. В украински публикации се твърдеше, че камионите са били използвани от руските сили за военна логистика, като са били прикрити като цивилен транспорт на Wildberries.

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Според телеграм канала "Кримски вятър", само през юни украинските сили са ударили приблизително 600 камиона, включително 80 цистерни с гориво в Крим, което и бе причината на полуострова да започнат криза с горивата и проблеми с доставките на храни.

А в началото на юли тази цифра се е увеличила. "През първата седмица на юли украинските сили са атакували над 240 камиона в окупираните от Русия територии. Средно по 34 камиона са били атакувани на ден, в сравнение с 20 камиона дневно през юни. Общо украинските сили са атакували приблизително 600 камиона през юни, включително приблизително 80 цистерни с гориво."

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